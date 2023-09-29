توخيل يحذر لاعبي البايرن بسبب نوير

حذر توماس توخيل المدير الفني لفريق بايرن ميونخ الألماني لاعبيه اليوم الجمعة من الانشغال بعودة حارس المرمى مانويل نوير بشكل جزئي إلى تدريبات الفريق بعد فترة غياب طويلة بسبب الإصابة.

وقال توخيل: هي أنباء جيدة للغاية، مانويل شارك بشكل جزئي، لم تكن جلسة مكثفة، وقد شارك في أجزاء منها، لا يجب أن ننشغل بذلك، هي مجرد خطوة أخرى.

وأضاف: بمجرد أن يشارك في التدريبات بشكل كامل، يمكن أن تتطور الأمور بسرعة، لكن لا يزال أمامه بعض الوقت للوصول إلى ذلك.

وغاب نوير عن الملاعب منذ تعرضه لكسر في الساق في ديسمبر الماضي بعد المشاركة مع المنتخب الألماني في كأس العالم 2022 التي أقيمت في قطر.

ويستمر غياب نوير عن قائمة الفريق في المباراة المقررة أمام لايبزيج غدا السبت ضمن منافسات الدوري الألماني.

و قال توخيل، إن دايوت أوباميكانو وكيم مين-جاي وتوماس مولر تدربوا الخميس من دون أي معاناة من الإصابات التي تعافوا منها، مشيرًا إلى أنه في حال استمرار الأمور على ما يرام، قد يتواجدوا في تشكيل الفريق.

ويستمر غياب ماتيس دي ليخت وسيرج جنابري عن صفوف بايرن، حيث يعاني دي ليخت من إصابة في الركبة، كما تعرض جنابري لإصابة في الذراع اليسرى خلال مباراة الفريق أمام فريق الدرجة الثالثة بروسيا مونستر الثلاثاء الماضي ضمن منافسات كأس ألمانيا.

وخسر بايرن ميونخ آخر مباراتين له أمام لايبزيج، وكان ثانيهما في كأس السوبر الألماني في أغسطس الماضي، لكن توخيل قال إنه لا يسعى إلى الثأر.

وقال توخيل: هي مباراة قمة في الدوري. والشعور يكون مختلفا عندما تكون قد خسرت آخر مباراتين أمام المنافس، لكن الثأر ليس هو الكلمة الصحيحة، نحن لن نلعب لاستعادة كأس السوبر، لكن الأمر لا يزال يؤلمنا، نحن بالتأكيد لا نرغب في التعرض لهزيمة جديدة.

ويتصدر بايرن ميونخ الدوري الألماني بفارق الأهداف أمام باير ليفركوزن، بينما يحتل لايبزيج المركز الرابع بفارق نقطة واحدة خلفهما.