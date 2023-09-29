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د.أيمن محسب
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

مارتينيز مدافع " اليونايتد"  يغيب بسبب الإصابة

المدافع ليساندرو
المدافع ليساندرو مارتينيز

أكد مانشستر يونايتد اليوم الجمعة غياب المدافع ليساندرو مارتينيز لفترة ممتدة بعد تفاقم إصابته في القدم التي عانى منها منذ أبريل الماضي.

وقال النادي الإنجليزي في بيان: تعرض المدافع الأرجنتيني لانتكاسة في مباراتنا أمام أرسنال بالدوري الإنجليزي الممتاز في وقت سابق هذا الشهر.

وأضاف: لعب مارتينيز بشجاعة في مباراتين متتاليتين أمام برايتون وبايرن ميونخ، لكنه يحتاج الآن إلى الابتعاد لفترة للتعافي والتأهيل، التقييم سيحدد الخطوات المقبلة.

ويغيب أيضا المدافع سيرجيو ريجيلون عن مواجهة كريستال بالاس في الدوري غدا السبت بسبب إصابة بسيطة.

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