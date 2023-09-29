فيضانات قوية تُغرق نيويورك الأمريكية وتُربك الرحلات الجوية (شاهد)

فرضت السلطات المحلية في "نيويورك" الأمريكية، حالة الطوارئ في الكثير من المناطق، إثر هطول أمطار غزيرة تسببت في تأخير رحلات جوية محلية ودولية، فضلًا عن توقف حركة القطارات، حسبما أفادت وسائل إعلام أمريكية، مساء اليوم الجمعة.

تسببت الأمطار التي بدأت في الهطول ليل الخميس شمال شرقي الولايات المتحدة، في ارتفاع منسوب المياه بمحطات قطار نيويورك، مما أدى إلى توقف العمل فيها، كما تأخرت مواعد رحلات محلية ودولية، وتأجل إقلاع بعض الطائرات بالتزامن مع تحذير أطلقته السلطات بشأن سلامة النقل.

أعلنت حاكمة ولاية نيويورك كاثي هوتشول عبر منصة "إكس"، "تويتر" سابقًا، حالة الطوارئ في نيويورك ولونغ آيلاند شرق المدينة الكبرى وفي وادي هدسون، بسبب "هطول شديد للأمطار".

أظهرت صور سيارات تسير بصعوبة على طرق غمرتها المياه، وشوارع مسدودة بالكامل بسبب ارتفاع المياه إلى مستوى نوافذ المركبات.

كما غمرت المياه جزئيًا محطات لمترو الأنفاق العملاقة في المدينة الكبرى، وتم إغلاق الكثير من الخطوط المركزية في بروكلين، وقالت الشركة المشغلة عبر منصة "إكس": "نواصل إزالة المياه الناجمة عن الفيضانات في محطات عدة في بروكلين ومانهاتن".

كما أعلن مطار لاغارديا أن جميع وسائل الوصول إلى المحطة "إيه" مغلقة حاليًّا.

ووفقًا لـ هيئة الأرصاد الجوية الأمريكية، فإن الطقس القاسي ناجم عن نظام ضغط منخفض على طول ساحل وسط المحيط الأطلسي، يسحب الهواء الرطب من المحيط "ما يؤدي إلى هطول أمطار غزيرة على المناطق الشمالية والشرقية".

تأخذ سلطات نيويورك هذه الفيضانات على محمل الجد، بعدما تسبب الإعصار "إيدا" في مقتل 13 شخصًا في سبتمبر 2021 وعشرات آخرين في المنطقة، معظمهم علقوا في أقبية منازل جرى تحويلها إلى شقق في المدينة الضخمة التي تشهد أزمة سكن حادة.

ترامب يُهاجم بايدن ويسخر من خطابه أمام الجمعية العامة في نيويورك:

سخر الرئيس الأمريكي السابق، "دونالد ترامب"، من خطاب خلفه "جو بايدن" أمام الجمعية العامة، مُؤكدًا أنه خطاب "مُحرج" وكان سيتسبب له بالرحيل عن عالم السياسة لو كان هو من أدلى بهذا الخطاب، حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم"، مساء اليوم الأربعاء.

كتب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي Truth Social عن خطاب بايدن يوم الثلاثاء وقال: "لو كنت أنا قد تحدثت بهذه الطريقة أمام الأمم المتحدة يوم أمس، ورآني العالم أجمع كله، بما في ذلك الخطاب المريع، لكنت قد ارتحلت عن عالم السياسة، يا لهذا الأمر المخجل لبلادنا".