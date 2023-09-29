شركات معدات الرقائق الصينية تشهد زيادة في الإيرادات

أظهرت دراسة صدرت يوم الخميس أن إيرادات كبار صانعي معدات الرقائق في الصين ارتفعت في النصف الأول من العام، حيث تواصل بكين استهداف الاعتماد على الذات في صناعة أشباه الموصلات.

سجلت أكبر 10 شركات مصنعة للمعدات المحلية إيرادات بلغت حوالي 16.2 مليار يوان صيني (2.2 مليار دولار) في النصف الأول من العام، بزيادة 39٪ على أساس سنوي، وفقًا لشركة CINNO Research ومقرها شنغهاي.



لقد وقعت أشباه الموصلات -المكونات المهمة التي تدخل في كل شيء من الهواتف الذكية إلى الأقمار الصناعية- في المعركة التكنولوجية الأوسع بين الولايات المتحدة والصين.

وسعت واشنطن إلى استخدام قيود التصدير لعزل بكين عن معدات وتقنيات أشباه الموصلات الرئيسية.

إن سلسلة توريد الرقائق معقدة بشكل لا يصدق وتتكون من العديد من الشركات، بدءاً من البائعين لأدوات التصميم لأشباه الموصلات إلى الشركات العاملة في مجال التصنيع والآلات ذات الصلة.

وكانت صناعة أشباه الموصلات المحلية في الصين تعتمد في السابق بشكل كبير على الشركات الأجنبية لهذه الأدوات، تاركة صناعة بكين وراء أمثال الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية وتايوان.

منذ عام 2019، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على شركات التكنولوجيا الصينية مثل هواوي وأكبر شركة لتصنيع الرقائق في الصين SMIC

وأجبرت بكين على تعزيز صناعتها المحلية والسعي لمزيد من الاعتماد على الذات وفطام نفسها عن التكنولوجيا الأجنبية.

وقد أدى ذلك إلى تعزيز إيرادات شركات تصنيع معدات الرقائق المحلية في الصين.

CINNO تسمي شركة Naura Technology Group Co.

باعتبارها أكبر شركة صينية لتصنيع معدات أشباه الموصلات من حيث الإيرادات. تنتج الشركة الأدوات اللازمة في عملية تصنيع الرقائق. وقالت CINNO إن إيرادات التشغيل في Naura في النصف الأول من العام بلغت أكثر من 7 مليارات يوان، بزيادة 68٪ على أساس سنوي ومتفوقة على الشركات الأخرى.

ثاني أكبر شركة صينية محلية هي شركة Advanced Micro-Fabrication Equipment Inc. China (AMEC)، التي تصنع الآلات اللازمة لعملية تصنيع أشباه الموصلات. وقالت CINNO إن الإيرادات ارتفعت بنسبة 28٪ على أساس سنوي إلى 2.53 مليار يوان في النصف الأول من العام.

ACM Research هي ثالث أكبر شركة صينية. وتقوم بتصنيع معدات التنظيف والتعبئة لأشباه الموصلات، مع ارتفاع الإيرادات بنسبة 47٪ على أساس سنوي في النصف الأول من العام إلى 1.61 مليار يوان.

ومع ذلك، لا تزال الصين تفتقر إلى إمكانية الوصول إلى بعض أدوات صناعة الرقائق الأكثر تقدمًا. على سبيل المثال، تقوم شركة ASML الهولندية بتصنيع أداة لصنع الرقائق تسمى آلة الطباعة الحجرية فوق البنفسجية القصوى - وهي إحدى الأدوات المكلفة اللازمة لصنع الرقائق الأكثر تقدمًا. لكن ASML منعت من قبل الحكومة الهولندية من تصدير هذه الآلات إلى الصين.

هذه القيود، بالإضافة إلى المخاوف بشأن المزيد من التوترات مع الولايات المتحدة، هي أحد الأسباب التي دفعت بكين إلى التحول إلى شركاتها المحلية. ومع ذلك، يبدو أن صناعة أشباه الموصلات في الصين تحقق بعض التقدم نحو رقائق أكثر تقدمًا، حتى في مواجهة العقوبات الأمريكية.

أطلقت شركة هواوي بهدوء هاتفًا ذكيًا جديدًا هذا الشهر، يمكنه الاتصال بشبكات الهاتف المحمول من الجيل التالي 5G، على الرغم من العقوبات الأمريكية التي تهدف إلى عزل عملاق التكنولوجيا الصيني عن هذه التكنولوجيا. ويرجع الفضل في ذلك إلى الشريحة التي يبدو أنها من تصنيع شركة SMIC، والتي كانت مفاجأة لأنها قطعة تقنية أكثر تقدمًا مما اعتقد الكثيرون أن الشركة يمكن أن تنتجها.