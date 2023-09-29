الخليفي يكشف عن رغبته في التعاقد مع ليفاندوفسكي

كشف ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، عن رغبته في التعاقد مع المهاجم البولندي ليفاندوفسكي لاعب برشلونة الإسباني.

وقال الخليفي تصريحات صحفية “لدي سياسة عدم التحدث عن اللاعبين الذين ليسوا في باريس سان جيرمان ومن الانتقالات التي ستتم أو التي كان من المفترض أن تتم. لكن ليس سرا أن روبرت مهاجم لا يصدق. جميع الأندية في العالم لاحظته وفكرت في وقت ما في التوقيع معه. لكن روبرت اليوم في برشلونة‘‘.

وأضاف رئيس باريس سان جيرمان " احترمه بشدة. لم يكن هناك الكثير من القناصين الذين سجلوا أهدافًا في كل مباراة تقريبًا. إنه آلة تسجيل أهداف ورجل عظيم. لقد التقينا ولا أستطيع إلا أن أشيد به".

ويقدم ليفاندوفسكي مستويات قياسية خلال السنوات الأخيرة بشكل منتظم سواء مع باير ميونخ أو برشلونة حاليا، حيث يتصدر هدافي الدوري الاسباني بخمسة أهداف بالتساوي مع موراتا وبيلينجهام.