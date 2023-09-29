سويسرا تُخصص حزمة مساعدات بـ 100 مليون فرنك لأوكرانيا

أعلنت "السلطات السويسرية"، عن تخصيص حزمة مساعدات بقيمة 100 مليون فرنك سويسري (109.6 مليون دولار) لإزالة الألغام من أراضي أوكرانيا، حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم"، مساء اليوم الجمعة.

ومن المقرر إرسال المساعدات المالية السويسرية إلى الحكومة الأوكرانية في الفترة من 2024 إلى 2027. ومن خلال هذه الحزمة، ستتمكن سويسرا من توفير المعدات والتدريب لعمال إزالة الألغام التابعين للقوات المسلحة الأوكرانية.

وقال المجلس الاتحادي السويسري: "من عام 2024 إلى عام 2027، سيتم تخصيص حزمة بقيمة إجمالية 100 مليون فرنك لإزالة الألغام للأغراض الإنسانية، تأتي بالتساوي من الوزارة الفيدرالية للدفاع والحماية المدنية والرياضة ووزارة الخارجية الفيدرالية".

وفي وقت سابق، ذكرت وزارة المالية الأوكرانية أن إجمالي حجم التمويل الخارجي لأوكرانيا للعام الحالي بلغ 32.6 مليار دولار.

ضابط نمساوي: أوكرانيا لم تُحقق اختراقًا حقيقيًا واحدًا وسط خسائر فادحة

أكد الخبير العسكري الاستراتيجي والضابط في وزارة الدفاع النمساوية، "ماركوس ريزنر"، أنه على الرغم من الخسائر الفادحة لقوات نظام كييف، لم يتم تحقيق اختراق حقيقي واحد حتى الآن، حسبما أفادت صُحف دولية، مساء اليوم الجمعة.

وقال الضابط النمساوي ماركوس ريزنر، أن "الغرب يبالغ في تقديراته في شأن الهجوم المضاد"، مؤكدا أن: "كل ما يتم تداوله من نجاحات أحرزته القوات الأوكرانية، خلال الهجوم المضاد على خط الجبهة في الجنوب، مبالغ فيه".

وفي مقابلة مع وسائل الإعلام الألمانية، أشار إلى أنه "على الرغم من الخسائر الفادحة، لم يتم تحقيق اختراق حقيقي واحد حتى الآن"، موضحا: "نحن بحاجة إلى دق ناقوس الخطر، في ضوء حقيقة أنه بعد 117 يوما من بدء الهجوم المضاد، لم يتم تحقيق أي اختراق عملي".