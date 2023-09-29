لماذا لا تصنع Intel وAMD شرائح M2 Max وM2 Ultra؟

من الواضح أن شركة Apple التي تخلت عن شركة Intel لتصنيع معالجاتها الخاصة لمنتجات Mac قد سارت بشكل جيد. تجمع شرائح M2 المستندة إلى ARM كلاً من نوى وحدة المعالجة المركزية (CPU) ووحدة معالجة الرسومات (GPU) القوية في حزمة واحدة، مما يوفر مزيجًا رائعًا من الأداء المتوسط إلى العالي لمجموعة أجهزة Mac بأكملها. وقد أفاد هذا بشكل خاص منتجات مثل MacBook وMac Mini، التي لا تحتوي على مساحة لبطاقة رسومات قوية ولكن يمكنها استيعاب شرائح M1 وM2 المتطورة (مثل M2 Max) مع رسومات مدمجة قوية بشكل جيد. إن M2 Pro وM2 Max وM2 Ultra رائعة جدًا.



فلماذا لا تفعل Intel وAMD نفس الشيء وتصنع رقائقها الكبيرة مع الكثير من نوى وحدة المعالجة المركزية ووحدة معالجة الرسومات؟ بعد كل شيء، كلاهما يقدمان تقنية جيدة لوحدة المعالجة المركزية (CPU) ووحدة معالجة الرسومات (GPU) بأنفسهما، وكانا يقومان بأشياء الكمبيوتر الشخصي منذ فترة طويلة مثل Apple (وتصميم المعالج لفترة أطول بكثير)، ولديهما سيطرة أكبر بكثير على سوق المعالجات الأوسع. ولكن في نهاية المطاف، لدى Intel وAMD عدة أسباب وجيهة لعدم نسخ الإصدارات الأكبر من M2 من Apple.