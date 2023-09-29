البرهان يصل مدينة عطبرة السودانية في زيارة غير مُعلنة

وصل رئيس مجلس السيادة الانتقالي، القائد العام للقوات المسلحة السودانية، "الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان"، إلى مدينة عطبرة في ولاية نهر النيل، حسبما أفادت وسائل إعلام سودانية، مساء اليوم الجمعة.

وبحسب الوكالة السودانية فإن زيارة رئيس مجلس السيادة الانتقالي، تأتي ضمن لقاءات وزيارات يقوم بها إلى مراكز وقواعد القوات المسلحة.

ويهدف البرهان من تلك الزيارات؛ لتفقد الأوضاع في ظل دحر ميليشيا الدعم السريع في المعارك الدائرة.

السودان يشتعل مُجددًا والجيش يُطالب المدنيين بالتطوع

يشهد "السودان" معارك طاحنة بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة دقلو المعروف بـ"حميدتي"، وتواصلت المعارك في البلاد، إذ تعرّض وسط العاصمة الخرطوم ومنطقة بحري الواقعة شمالها لقصف مدفعي مصدره أم درمان، بينما جدّد الجيش دعوته للمدنيين للتطوّع في صفوفه لقتال قوات الدعم السريع.

ووفقًا لما ذكرته قناة "العربية"، مساء الاثنين، ناشدت القوات المسلّحة السودانية في بيان "الشباب، وكُلّ مَن يستطيع، مشاركة القوات المسلحة شرف الدفاع عن كيان وكرامة الأمّة السودانية".

كما أضاف الجيش في بيانه أنّه تمّ "توجيه قيادات الفرق والمناطق العسكرية باستقبال وتجهيز المُقاتلين".

وهذه ليست المرة الأولى التي يدعو فيها الجيش المواطنين إلى التطوّع في صفوفه مُنذ أن بدأت الحرب بينه وبين قوات الدعم السريع قبل حوالي ثلاثة أشهر، ولم تلق دعواته السابقة آذانًا صاغية من جانب المدنيين لا سيّما أنّ الكثيرين منهم يرغبون بالفرار من مناطق المعارك.