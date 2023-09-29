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الجمعة 29 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

طقس أول أسبوع في العام الدراسي.. سقوط أمطار ونشاط للرياح

أمطار
أمطار

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، في بيان لها، عن تفاصيل حالة الطقس في أول أيام الدراسة، والذي من المقرر انطلاقه السبت 30 سبتمبر الجاري في بعض المحافظات، كما أنه يكون الأحد يوم دراسي في كل المحافظات، ومن المتوقع نشاط للرياح وسقوط أمطار على عدد من المحافظات.

طقس الأسبوع الدراسي الأول

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ارتفاع جديد بدرجات الحرارة.. حالة الطقس المتوقعة غدًا

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شديد الحرارة على الجنوب.. الأرصاد الجوية تكشف حالة الطقس اليوم الأربعاء

درجات الحرارة يوم الأحد:

تشهد حالة الطقس يوم الأحد المقبل، والذي سيكون يومًا دراسيًا في كل محافظات الجمهورية، انخفاض في درجات الحرارة على كل الأنحاء، ويصاحب ذلك سقوط أمطار متفاوتة الشدة على مناطق من شمال البلاد.

 

وأوضحت الأرصاد الجوية، أنه من المتوقع أن يكون هناك فرص لهطول أمطار يوم الأحد المقبل أول أيام شهر أكتوبر، على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والصحراء الغربية ومدن وقد تمتد إلى مناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد وأقصى جنوب البلاد.

 

كما أنه من المتوقع أن تنشط الرياح على مناطق من السواحل الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة، ويستمر هذا الطقس مع وجود أمطار ونشاط للرياح على الكثير من المناطق في العديد من محافظات خلال الأسبوع الدراسي الأول.

 

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