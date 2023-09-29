قمصان يشيد برباعي الأهلي

عبر سامي قمصان، مدرب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، عن سعادته بتخطي عقبة فريق سانت جورج الأثيوبي في دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا، مؤكدًا أن الأهلي حقق المطلوب بعد أن حسم التأهل بنتيجة كبيرة.

وأوضح أن عملية تدوير مشاركة اللاعبين التي قام بها الجهاز الفني كانت مهمة للغاية، خصوصًا أنه لا يوجد لاعب أساسي وآخر احتياطي، في ظل صعوبة المباريات بالفترة القادمة، والحاجة إلى تجهيز الجميع بالشكل المناسب.

وأكمل: «مارسيل كولر المدير الفني يولي اهتمامًا كبيرًا بمسألة التدوير، وهو أحد الأهداف التي نعمل عليها بشكل مستمر، والشهر المقبل لدينا ارتباطات كثيرة في مختلف المنافسات».

وأشاد قمصان بالأداء المميز للاعبين، خصوصًا محمد مجدي أفشة ومحمود كهربا وكريم الدبيس وأحمد نبيل كوكا، في ظل أهمية إراحة العناصر المختلفة بالفريق.

وأضاف: «دون شك بطولة أفريقيا هدف رئيسي لنا، ونسعى إلى الفوز باللقب وكتابة تاريخ كبير في عدد مرات التتويج بها».