فاجعة جديدة تهز "العراق" بسبب حفل زفاف بعد حريق نينوى

تحول حفل عرس في "العراق"، إلى فاجعة وكارثة جديدة بعد أيام قليلة من الحريق الذي نشب في حفل الزفاف بمدينة نينوى وأسفر عن مقتل وإصابة المئات، حسبما أفادت وسائل إعلام عراقية، مساء اليوم الجمعة.

أوضحت وسائل إعلام عراقية، أن حفل زفاف في محافظة واسط تحول إلى فاجعة بسبب حادث سير.

أفاد مصدر أمني عراقي، أن العرس تحول إلى فاجعة في قضاء الزبيدية بمحافظة واسط، بسبب حادث سير وقع خلال زفة عرس في منطقة الزبيدية، ما أسفر عن مصرع 7 أشخاص من عائلة واحدة.

أضاف أن "الحادث وقع على طريق نعمانية – زبيدية، أثناء زفة عرس، وأودى بحياة سائق وزوجته و3 من أطفاله مع شقيقه وزوجة شقيقه.

شهد العراق الثلاثاء الماضي، حريقًا هائلًا في ‍‍قضاء الحمدانية بمحافظة نينوى، ما أسفر عن وقوع المئات من الضحايا.

العراق يرصد آلاف المنشآت المخالفة بعد كارثة حريق نينوى:

رصدت "مديرية الدفاع المدني في العراق"،7 آلاف مشروع مُخالف لشروط السلامة، من بينها قاعات للمناسبات وفنادق ومطاعم، وذلك بعد يومين من فاجعة وكارثة قاعة الأفراح في "الحمدانية" التي راحت ضحيتها العشرات، وبحسب السلطات سببها وجود مخالفات في القاعة، حسبما أفادت "وسائل إعلام عراقية"، مساء اليوم الخميس.

تفاصيل المخالفات الهائلة:

قال معاون مدير عام الدفاع المدني للشئون الفنية اللواء حسن إبراهيم الخزرجي، في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع): "إن هناك 7 آلاف مشروع مخالف في عموم البلاد".

أضاف أن هذه المخالفات كانت في "قاعات مناسبات وفنادق ومطاعم ومشاريع خاصة".

تابع: "تم تغريم 4 آلاف مشروع منها".

أردف المسئول الأمني: "يتم إجراء كشفين سنويًّا لمشاريع القطاع الخاص، وينذر صاحب المشروع المخالف، وإن بقيت المخالفة بعد الكشف الثاني يحال صاحبها إلى جلسة الفصل في محكمة الدفاع المدني، ثم لمحكمة الجنح في حال لم يراجع أو امتنع عن معالجة المخالفة".