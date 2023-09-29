حسام موافي يحذر من خطورة "رفرفة القلب" (فيديو)

أكد الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، أن بدائل الأدوية المتوفرة في الصيدليات تحتوي على نفس المادة الفعالة، ولا يمكن أن يتم طرح أدوية غير فعالة.

قال حسام موافي خلال تقديمه برنامج «ربي زدني علمًا»، المذاع على قناة صدى البلد، مساء اليوم أنه حال وجود رفرفة في القلب يجب على المريض الذهاب للطبيب المختص، محذرًا من خطورة رفرفة القلب حالة وجود ارتفاع ضغط الدم.

العلاج من رفرفة القلب خير وسيلة لحماية المريض:

تابع حسام موافي: رفرفة القلب عبارة عن عدم انتظام في دقات القلب، لذا العلاج خير وسيلة لحماية المريض.