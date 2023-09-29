انطلاق العام الدراسي الجديد في المدارس والجامعات غدًا

ينطلق العام الدراسي الجديد 2023-2024 غدًا السبت في المدارس الحكومية والخاصة والتجريبية والجامعات.

قرر الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم تخصيص أول أيام العام الدراسي الجديد لتسكين الصفوف الدراسية الأولى مثل الصف الأول الابتدائي والصف الأول الإعدادي والصف الأول الثانوي.

نوه وزير التربية والتعليم بأن الهدف من تخصيص أول أيام العام الدراسي الجديد لتسكين الصفوف الدراسية الأولى هو التغلب على مشكلة التزاحم والتدافع التي تحدث كل عام.

تعليمات وزير التربية والتعليم قبل العام الدراسي الجديد:

وجه وزير التربية والتعليم بسرعة الانتهاء من صيانة جميع المدارس قبل بدء العام الدراسي الجديد والتأكد من الجاهزية لاستقبال الطلاب.

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني رابط المناهج الدراسية لجميع الصفوف الدراسية للعام الدراسي 2023-2024.

أوضحت وزارة التربية والتعليم أنه يمكن لطلاب المدارس تحميل المناهج الدراسية مجانًا عبر موقع الوزارة الإلكتروني.

نوهت وزارة التربية والتعليم بأن الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، وجه بحزمة إجراءات للتخفيف عن كاهل أولياء الأمور ومساعدة الطلاب على تحقيق أقصى معدلات التحصيل الدراسي.

لفتت وزارة التربية والتعليم إلى أن المواد التعليمية والتدريبية على المناهج الدراسية تم وضعها من خلال كوادر تعليمية متميزة، وتشتمل على المفاهيم الأساسية.

أضافت وزارة التربية والتعليم أن تلك المواد التعليمية والتدريبية على المناهج الدراسية تعمل على إتاحة أقصى درجات التحصيل للطلاب بالتكامل مع الكتب المدرسية، بهدف تقديم شرح مبسط وأكثر تفصيلًا لتعميق الفهم والتدريب على الأسئلة لكل وحدة من وحدات كل مادة دراسية.

تتضمن تلك المواد التدريبية اختبارات مميكنة على كل وحدة تعليمية لتحديد نقاط القوة والضعف لدى الطالب في التحصيل الدراسي.

تعليمات وزير التعليم العالى قبل العام الدراسي الجديد:

وجه الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي بضرورة استعداد جميع الجامعات لبدء العام الجامعي الجديد من خلال توفير كل الاحتياجات اللوجستية التي تضمن انتظام سير العملية التعليمية بنجاح، وكذلك جاهزية المدرجات والقاعات الدراسية والمعامل والمدن الجامعية.

ونبه وزير التعليم العالي بالتأكيد على اتباع معايير السلامة والأمان كافة بجميع المنشآت الجامعية؛ لضمان توفير بيئة تعليمية آمنة للطلاب خلال العام الجامعي الجديد.

كما وجه وزير التعليم العالي بالتزام أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالتواجد في الحرم الجامعي من اليوم الأول للدراسة، لضمان انتظام سير العملية التعليمية بنجاح.

أكد وزير التعليم العالي سرعة إعلان الجداول الدراسية قبل بدء العام الجامعي الجديد؛ لضمان انتظام الدراسة بالكليات والمعاهد كافة.

وجَّه وزير التعليم العالي بضرورة جاهزية المستشفيات الجامعية كافة لتقديم خدمة طبية متميزة للطلاب خلال العام الجامعي الجديد، بالإضافة إلى استمرارها في تقديم خدماتها الصحية للمواطنين.



كما وجه وزير التعليم العالي كذلك بتطبيق الخطط التنفيذية للأنشطة الثقافية والفنية والرياضية خلال العام الجامعي الجديد؛ لدورها الفعال في تنمية مهارات الطلاب في المجالات كافة، وتنمية الفهم لدى الطلاب بالتحديات المعاصرة التي تواجه الوطن.

موعد انطلاق العام الدراسي الجديد:

ينطلق العام الدراسي الجديد 2023-2024 في المدارس والجامعات يوم السبت 30 سبتمبر 2023.

كما ينطلق العام الدراسي الجديد يوم الأحد في مدارس المحافظات التي تعتمد يوم السبت إجازة أسبوعية رسمية.

خريطة العام الدراسي الجديد:

يبلغ عدد الأسابيع في العام الدراسي الجديد 35 أسبوعًا، حيث ينتهي العام الدراسي الجديد يوم السبت 8 يونيو 2024.

ينتهي الفصل الدراسي الأول 25 يناير 2024، وتبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول 14 يناير 2024.

وتبدأ إجازة نصف العام في العام الدراسي الجديد يوم 27 يناير 2024، وينطلق الفصل الدراسي الثاني يوم السبت 10 فبراير 2024.

تبدأ امتحانات الفصل الدراسى الأول لصفوف النقل بمدارس التعليم الفنى، وامتحان الجدارات الأساسية لصفوف النقل بمدارس التعليم الفنى (جدارات) يوم الثلاثاء ٩ يناير ٢٠٢٤.



كما تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الثاني في العام الدراسي الجديد لصفوف النقل والشهادة الإعدادية السبت 25 مايو 2024.



أما امتحانات الدبلومات الفنية فتبدأ السبت 1 يونيو 2024، وامتحانات الثانوية العامة السبت 15 يونيو 2024، على أن يخصص الأسبوع الأخير للمراجعة لجميع الصفوف.



تعتبر فترة امتحانات الفصلين الدراسيين الأول والثاني ضمن أيام الدراسة الفعلية في العام الدراسي الجديد وتحتسب ضمن نسبة الحضور المنصوص عليها قانونيًا.