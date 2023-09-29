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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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وزير الرياضة: ماراثون الرمال يهدف إلى دعم السياحة البيئية في مصر (فيديو)

وزير الرياضة أشرف
وزير الرياضة أشرف صبحي

علق الدكتور أشرف صبحي، وزيرالرياضة، على استضافة مصر لـ ماراثون الرمال، مشيرا إلى أنه يُعد إضافة جديدة لكبرى الأحداث الرياضية التي تستضيفها مصر على مدار العام، بفضل المقومات والإمكانيات التي تتمتع بها.

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الماراثون يهدف إلى دعم السياحة البيئية في مصر

وأضاف وزيرالرياضة خلال لقاء على فضائية ten، أن اختيار محمية وادي الريان لاستضافة الحدث؛ يرجع إلى طبيعتها الخاصة، مشيرا إلى أن الماراثون يهدف إلى دعم السياحة البيئية في مصر، ويستهدف أيضا تحقيق شهرة عالمية لـ محمية وادي الريان والسياحة البيئية في مصر.

وأشار وزيرالرياضة ، إلى أن هذا الماراثون، يستهدف أيضا تعزيز السياحة، وخاصة القادمة من أوروبا، والمشاركة المستدامة مع البيئة الطبيعية في مصر، وبالطبع التركيز الأكبر على الصحة العامة والرياضة.

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