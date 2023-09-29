أمريكا تُهدد باستخدام الفيتو ضد مشروع الميزانية الجمهوري

أصدر "البيت الأبيض"، تهديدًا باستخدام فيتو رئاسي، إذا قدَّم الجمهوريون مقترح ميزانية يتضمن تخفيضات كبيرة في الإنفاق وتخصيص الأموال لتعزيز الحدود الجنوبية، حسبما أفادت وكالة "نوفوستي" الروسية، مساء اليوم الجمعة.

أعلن مكتب الميزانية التابع للإدارة الأمريكية في بيان له "رفضه الشديد" لمبادرة المعارضة التي تسيطر على مجلس النواب.

تعزيز أمن الحدود:

من شأن مشروع القانون الخاص بخفض التكاليف وتعزيز أمن الحدود أن يوفر تمويلًا للحكومة الفيدرالية حتى نهاية أكتوبر ويمنع إغلاق الحكومة الذي قد يحدث يوم الأحد.

قال البيان: "إذا تم تقديم القرار إلى الرئيس للتوقيع عليه، فسوف يستخدم حق النقض ضده".

قد اعتبر البيت الأبيض أن مبادرة الجمهوريين توقف بشكل متهور البرامج والخدمات الحيوية التي يعتمد عليها الأمريكيون مثل التعليم وسلامة الغذاء وإنفاذ القانون والإسكان والصحة العامة.

اتهمت الإدارة واضعي مشروع القانون بتجاهل طلبات التمويل الطارئ، لمكافحة إدمان الفنتانيل وتقديم المساعدة لأوكرانيا.

تقترح الوثيقة خفض الإنفاق بنسبة 30% للبنود كافة، باستثناء الدفاع الوطني والأمن الداخلي واحتياجات المحاربين القدامى والإغاثة في حالات الكوارث.

في الوقت نفسه، تقترح تخصيص تمويل لبناء جدار بطول الحدود مع المكسيك وتوظيف حرس حدود إضافيين، لمواجهة التدفق المتزايد للمهاجرين إلى الولايات المتحدة.