مصطفى فتحي أول مصري يسجل سوبر هاتريك في البطولات الإفريقية

سجل مصطفى فتحي لاعب بيراميدز، رقما غير مسبوق في تاريخ المسابقات الأفريقية منذ عام 1967.

وأصبح مصطفى فتحي أول لاعب مصري يسجل "سوبر هاتريك" في مباراة واحدة بتاريخ المسابقات الإفريقية منذ موسم 1967 ، وذلك بعد فوز بيراميدز على الجيش الرواندي في إياب دور الـ 32 من دوري أبطال إفريقيا بالفوز 6-1.

وسجل بيراميدز انتصاره الأكبر في دوري أبطال أفريقيا والثالث على المستوى القاري حيث فاز على هلال الساحل السوداني 7-0 ونواذيبو الموريتاني 6-0 وكلاهما في الكونفدرالية.

نجح فريق بيراميدز في التأهل لدور المجموعات على حساب نظيره الجيش الرواندي، في لقاء جمعهما على استاد الدفاع الجوي، في إطار إياب دور الـ٣٢ من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

سجل هدف التقدم لفريق بيراميدز مصطفي فتحي في الدقيقة 18 عن طريق تسديدة صاروخية، وأضاف وليد الكرتي الهدف الثاني في الدقيقة 21 لينتهي الشوط الاول بثنائية.

ومع انطلاق الشوط الثاني من المباراة، ينجح مصطفي فتحى في تسجيل ثلاثة أهداف بالدقائق 56 ، 61، 82، قبل أن يحرز محمد الشيبي هدف بالدقيقة 70، من عمر المباراة.

وأحرز هدف حفظ ماء الوجه للجيش الرواندي اللاعب آرمى باتريوريتيك في الدقيقة 86 من زمن اللقاء، لتنتهي بنتيجة 6 ـ 1.

وأبدع مصطفي فتحي وسجل سوبر هاتريك 4 أهداف ليقود بيراميدز الي دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم بعد التغلب علي حساب الجيش الراوندي.