رفضت بيع المخدرات.. تفاصيل فقأ عين ممرضة في السلام

قال أحد شهود عيان على واقعة فقأ عين ممرضة فى مدينة السلام، إن الواقعة تتلخص في أن أسرة المجني عليها شاهدت أحد المتهمين يبيع المخدرات أمام منزلهم، فمنعوه من الوقوف أمام المنزل، فذهب الشاب وأحضر الأسلحة البيضاء ليعتدى عليهم بالسلاح، وظل يرشقهم بالحجارة حتى وقعت الفتاة مغشيا عليها في دمائها.

و أضاف شهود العيان أن الأهالي ذهبوا بالفتاة إلى مستشفى السلام لمحاولة إسعافها.

وتابع الشهود بأن أسرتها قامت بـ إخطار تحرير محضر في قسم أول السلام حمل رقم 20907 لسنة 2023.

ومن جانبه ألقت الأجهز الأمنية بالقاهرة ، القبض على اثنين من المتهمين بفقأ عين ممرضة بمدينة السلام بسبب خلافات الجيرة فيما تكثف الجهود لضبط آخر هارب.

كانت أجهزة وزارة الداخلية، رصدت ما تم نشره عبر أحد المواقع الإخبارية تحت عنوان (لمنعه من بيع المخدرات أمام منزلها مسجل خطر يفقأ عين فتاة بمدينة السلام).

وبالفحص تبين أنه تبلغ لقسم شرطة السلام أول بمديرية أمن القاهرة من أحد المستشفيات باستقباله المذكورة بالخبر (ممرضة، مقيمة بدائرة القسم) مصابة بكدمات بالوجه والعين واشتباه كسر بالأنف.

وبالانتقال وسؤالها قررت بحدوث مشادة كلامية بينها وجيرانها 3 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية" مقيمون بذات المنطقة بسبب خلافات حول الجيرة، تطورت لمشاجرة قاموا خلالها بإلقاء الحجارة تجاهها محدثين إصابتها وتم ضبط اثنين من المتهمين.

وبمواجهتهما أقرا بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع آخر (جار ضبطه) فتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.