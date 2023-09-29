فيليكس وليفاندوفسكي يقودان برشلونة أمام إشبيلية

كشف الجهاز الفني برشلونة بقيادة الإسباني تشافي هيرنانديز، عن تشكيل الفريق الرسمي أمام إشبيلية، ضمن منافسات الجولة الثامنة من عمر الدوري الإسباني.



يرغب تشافي في تحقيق الفوز على إشبيلية خلال مواجهة الليلة من أجل استعادة الانتصارات بعد التعادل الأخير مع ريال مايوركا بهدفين لكل فريق.



تشكيل برشلونة أمام إشبيلية:

حارس المرمي: تير شتيجن.

خط الدفاع: كانسيلو، بالدي، كريستنسن و كوندي.

خط الوسط: جافي، جوندوجان وجواو فيليكس.

الهجوم: لامين يامال، ليفاندوفسكي، رافينيا.

جدير بالذكر أن برشلونة يحتل المركز الثالث بترتيب الدوري الإسباني برصيد 17نقطة، فيما يأتي إشبيلية في المركز الثاني عشر ب 7 نقاط.

ويغيب عن البارسا فى مواجهة إشبيلية الليلة، الثنائي خط الوسط فرينكي دى يونج وبيدري، بداعى الإصابة.