ابتعد عن استخدام الهاتف قبل النوم.. عادات ضارة بصحة القلب

وصف الدكتور طبيب القلب ألكسندر مياسنيكوف استخدام الأجهزة قبل النوم بأنه من الطقوس التي تضر القلب، وذكر أنه بسبب الضوء المنبعث من شاشاتهم، يتعطل إنتاج الميلاتونين، وهو هرمون يفرز أثناء الظلام، والميلاتونين لا يعزز النوم فحسب، بل يوفر للجسم أيضًا بعض الحماية ضد الأمراض، مثل السرطان أو أمراض القلب، الأدوات المستخدمة في المساء تتسبب في انخفاض مستويات الميلاتونين في الجسم.

وقال مياسنيكوف: "إذا كانت مستويات الميلاتونين أقل مما ينبغي وفقا لإيقاع الساعة البيولوجية، فهذا لا يتعلق بالأورام فحسب، بل بالقلب أيضا".

وأشار أيضًا إلى أن عادة تراكم المشاعر السلبية في النفس، وعدم معرفة كيفية التخلص من الاستياء والتحول إلى أنشطة أكثر إنتاجية، تضر بالقلب.

وإنه شيء واحد إذا سكبت مشاعرك، شيء آخر إذا تراكمت ويرتفع الضغط، ويتماسك مستوى التوتر ويبدأ في التأثير سلبًا على الأوعية الدموية وأوضح الطبيب: "يجب أن نتعلم التخلي والتبديل".

وأضاف أن القلب يتأثر سلباً بعدم وجود جدول منظم للنوم والاستيقاظ، وقلة النوم ومحاولة النوم لعدة أيام دفعة واحدة، وأفاد مياسنيكوف أنه عندما يذهب الشخص إلى السرير ويستيقظ في نفس الوقت، فإنه يصبح محميًا بشكل أفضل من تطور السمنة والسكري وأمراض القلب.

بالإضافة إلى ذلك، نصح الطبيب بعدم التعود على المرض على قدميك، والتحكم بعناية في كمية الكربوهيدرات البسيطة في قائمتك وعدم استخدام قطرات مضيق الأوعية دون حسيب ولا رقيب - كل هذا يمكن أن يضرب القلب أيضًا، مما يدمر صحته .