سعد الدين إبراهيم.. عرّاب التمويلات الخارجية

توفي اليوم الدكتور سعد الدين إبراهيم، أستاذ علم الاجتماع السياسي ومدير مركز ابن خلدون للدراسات، عن عمر ناهز 84 عاما.

وتصدر اسم سعد الدين إبراهيم، مؤشرات البحث على السوشيال ميديا، بعد إعلان وفاته.

من هو الدكتور سعد الدين إبراهيم ؟

على مرّ تاريخه ترك الدكتور سعد الدين إبراهيم، بصمة مشينة يتذكره بها المصريين، فمن التمويلات الخارجية وخيانته للوطن من خلال دوره الصريح الذي أفصح عنه أكثر من مرة بأنه ابنا لأمريكا وحلفائها، وقبلها كان ابنا لتنظيم الإخوان قبل أن يتخلى عنهم لمصلحته الشخصية، إلى موقفه المعلن للجميع بتطبيعه مع إسرائيل وذهابه إلى تل أبيب لإلقاء محاضرة هناك.

لعب سعد الدين إبراهيم دورا بارزا في التأمرعلى مصر وإتمام صفقات التعاقد بين جماعة الإخوان الإرهابية ومخابرات دول معادية لإسقاط مصر، ولا أحد ينسى اللقاء الشهير الذى رتبه سعد الدين إبراهيم بين قيادات الإخوان وسفراء الدول الغربية داخل النادي السويسري بإمبابة، وكان ذلك بمثابة الباب الخلفي، الذي قدمت الجماعة الإرهابية نفسها منه للغرب على أنها يمكن أن تكون البديل، أو رأس الحربة في تنفيذ خطة الفوضى الخلاقة.

تاريخ «سعد الدين إبراهيم» مع الخيانة طويل، فكان دائما يحاول أن يتصدر المشهد، باعتباره مدافعا عن الحقوق والحريات والمطالبة بالديمقراطية، إلا إنه في حقيقة الأمر يسخر أبحاث مركزه لنسج مشاهد مغلوطة عن حقيقة الأوضاع الداخلية ومن ثم تصديرها للغرب.

يحمل سعد الدين إبراهيم، الجنسية الأمريكية بجانب جنسيته المصرية، لكنه يميل دائما وأبدا للجنسية الأولى ويعتبرها مصدر فخر وإعزاز، ولم لها وأن أمريكا والغرب يدفعون له الثمن من أجل بيع مصر وشعبها، وسبق وأن كشفت مصادر من داخل التنظيم الدولي للإخوان، عن لقاء جمع بين قيادات ورموز من التنظيم الإخواني، وبين سعد الدين إبراهيم، بهدف إقناعه بتولي ملف الخطة الإعلامية لتشويه الدولة المصرية في الصحف والمجلات والقنوات العالمية، أخرها اجتماع عقده في فبراير 2018 في أمستردام في هولندا، واجتمع مع اثنين من مكتب التنظيم في لندن «كريكلود» ليكون بديلا للدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، الذي أحبطت الدولة المصرية مخططاته.

كما شملت مهام سعد الدين إبراهيم الترويج لاتساع دائرة الفقر بمصر في القرى والنجوع، وعمل أبحاث عن طريق المركز الذي يديره بنتائج ومؤشرات وهمية حول نسبة الفقر والبطالة وانتشار الأمراض والأمية بين البسطاء، وتكليفه بالظهور علي القنوات الأجنبية والإخوانية بكثافة للتحدث عن الأوضاع السياسية والاجتماعية والاقتصادية وزعم تراجعها في مصر.

وكانت من ضمن مهام سعد الدين إبراهيم إعداد تقارير عن الشباب المقبوض عليهم بالسجون والتواصل مع أسرهم للتشكيك في قانونية القبض عليهم وقانونية حبسهم والتشكيك في الأحكام القضائية الصادرة ضدهم لإحراج أجهزة الأمن المصرية؛ بهدف الضغط للإفراج عن هؤلاء الشباب إما بعفو رئاسي أو إفراج شرطي.

وكما هو الحال لُقب سعد الدين إبراهيم بـ"عرّاب التمويلات الخارجية"، حيث أقر بوضع خطة تغيير شاملة داخل التنظيم في عدة ملفات من بينها ملف الإعلام، حيث قام التنظيم الدولي بحسب مصادر مؤكدة تمويلا ضخماً في 2018 من وزارة خارجية إحدي الدول المعادية لاستهداف مصر والسعودية تحديدا، ولهذا تم الاتفاق علي نقاط لتطوير المنصات الإعلامية التي ستنطلق من إسطنبول .

وتم وضع ميزانيات مفتوحة للحصول علي فيديوهات تمس الأوضاع الاقتصادية داخل القرى والنجوع في مصر لرسم صورة ذهنية للمجتمع الدولي بفشل مصر اقتصاديا، ليس هذا فحسب بل الأكثر إجرامًا تطوير العمليات المسلحة من خلال البُعد عن المواجهة المباشرة والتركيز على تنفيذ عمليات التفخيخ عن بُعد.

سعد الدين إبراهيم يلقي محاضرة في جامعة تل أبيب

وليس بغريب على سعد الدين إبراهيم، أن يلقي محاضرة في ورشة نظمها مركز "موشيه ديان لدراسات الشرق الأوسط وأفريقيا" بجامعة تل أبيب الإسرائيلية، عن ثورات الربيع العربي بعنوان «دروس من قرن الاضطرابات في مصر»، فهذا الرجل بمثابة حلقة الوصل بين الإخوان من جهة وأمريكا وإسرائيل والغرب من جهة اخرى، لتخريب مصر.

ووصف كتاب وسياسيون المحاضرة بأنها محاولة للتطبيع مع إسرائيل وهو موقف مرفوض تماماً على الأقل من جانب الشعوب العربية، وأكدوا أن مشاركته أساءت للقاهرة.

واعتدى شباب عرب على إبراهيم خلال إلقائه المحاضرة، كما تحدث سفير إسرائيل الأسبق لدى مصر شيمون شامير، عن معنى الثورة من خلال التأمل في ثورات 1919 و1952 و«25 يناير» عام 2011 التي أطاحت بحكم حسنى مبارك.

وناقشت الورشة أيضا موضوعات عن الإسلام السياسي وحركات التطرف والإسلام الليبرالي، وحزب الوسط في ثورة 2011 بمصر كصوت غائب، وعلاقة الطرق الصوفية بثورة «25 يناير» ودورها في مكافحة التطرف.

ودافعت السفارة الإسرائيلية في مصر، عن رئيس مركز ابن خلدون، وقالت في بيان لها على صفحتها بـ«فيسبوك» أمس، إنه «بناء على معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل، فإن كل المصريين مرحب بهم لزيارة إسرائيل وإجراء حوار مع المجتمع الإسرائيلي»، مضيفة: أن «فكرة مناهضة زيارة مواطن مصري لإسرائيل فكرة أكل عليها الدهر وشرب، ولا تمت للواقع بصلة، والتعاون بين شعوب المنطقة هو المفتاح الرئيسي للاستقرار والازدهار الاقتصادي... كما نددت السفارة بتصرفات الطلاب العرب خلال محاضرة إبراهيم.

سعد الدين إبراهيم يدشن مبادرة للتصالح مع الإخوان

وأطلق سعد الدين إبراهيم في 2016 مبادرة للتصالح مع الإخوان، الأمر الذي وصفها الكثيرون على إنها خيانة للوطن وللمجتمع.. فكيف يتم التصالح مع أعداء الوطن ؟، لكنها في ظاهر الأمر ليست بجديدة على إبراهيم.

سعد الدين إبراهيم يُدير ثورة يناير من البيت الأبيض.. وزوجته المُخبر

دور سعد الدين إبراهيم إبان ثورة يناير يستحق عليه الإعدام.. فهذا الرجل عمل إشعال نار الفتنة بين نسيج الوطن المصري، كان إبان ثورة يناير مقيما في الولايات المتحدة الأمريكية، خاصة كان يجلس في البيت الأبيض، وهو واحداً من فريق العمليات التى تم تشكيلها بالبيت الأبيض، لمتابعة مايجرى فى مصر وقتها - وكما قال بنفسه - فإنه كان على اتصال مع زوجته على مدار الساعة من ميدان التحرير لتنقل له مايجرى بدقة هناك.

وكان إبراهيم يجتمع تلك المعلومات لصالح أمريكا والغرب؛ لاستخدامها في تخريب مصر، ولكن الأدهى من ذلك تصريحه ذات مرة بأنه سأل الأمريكيين لماذا لم تطلبوا منى شيئاً ، وأنهم قالوا له : "أنت تقوم بالدور من غير ما نعطيك فلوس" !

وعندما تم سجن سعد الدين ابراهيم ، على خلفية تلقى أموال من الخارج، فقد ثارت الولايات المتحدة ضد سجنه حتى أنها قررت حجب المساعدات الإضافية عن مصر وقتها لهذا السبب، وهو ما أعلنته فى بيان رسمي، ووصل الأمر إلى أن "شارون" رئيس الوزراء الإسرائيلى وقتها إستدعى القائم بالأعمال المصرى فى تل أبيب، معرباً عن صدمة اسرائيل من حبس سعد الدين إبراهيم بإعتبار الحكم انتهاكًا لحقوق الإنسان.