برشلونة يراقب مدافع بايرن ميونخ

يراقب برشلونة الاسباني المدافع الهولندي ماتياس دي ليخت لاعب بايرن ميونخ الألماني من أجل تدعيم الجانب الدفاعي في الفترة المقبلة.

وذكرت صحيفة " موندو ديبورتيفو " إن دي ليحت لاعب بايرن ميونيخ قد أصبح أحد الأهداف التى يرغب برشلونة في الحصول عليها.

ويعد دي ليخت أحد أفضل لاعبي قلب الدفاع في أوروبا وكان على رادارات البلوجرانا في الماضي أيضًا، لكنه فضل الانضمام إلى يوفنتوس قبل أن يستقر به المطاف في بايرن ميونخ وفاز بلقب الدوري الألماني في موسمه الأول.

وشارك دي ليخت أساسيًا في مباراة واحدة فقط من مباريات بايرن ميونخ الخمس في الدوري الألماني هذا الموسم ولم يشارك سوى 82 دقيقة في الدوري حتى الآن.