كشفت "وزارة الدفاع الروسية"، عن توجيه ضربات مُكثفة بأسلحة عالية الدقة بعيدة المدى لمواقع عسكرية أوكرانية ونقاط تمركز للجيش الأوكراني والمرتزقة اليوم الماضي، حسبما أفادت وسائل إعلام روسية، مساء اليوم الجمعة.

وأضافت الوزارة في بيانها اليوم الجمعة، أن الضربات أسفرت عن تدمير مستودعات للذخيرة ومراكز تدريب وتجمعات للقوات الأوكرانية والمرتزقة الأجانب.

وأكدت تدمير مركز قيادة لوحدة أجنبية، وترسانتين كبيرتين من الأسلحة والذخائر، واستهداف إمدادات أسلحة أجنبية الصنع ومراكز لوجستية للقوات الأوكرانية على محوري دونيتسك وزابوروجيه.

تكبدت القوات الأوكرانية خلال أسبوع أكثر من 210 أفراد على محور كوبيانسك بمقاطعة خاركوف.

على محور دونيتسك أحبطت القوات الروسية خلال الأيام الماضية 31 هجوما شنته قوات كييف وكبدتها خسائر كبيرة في الأرواح والمعدات.

في مقاطعة خاركوف دمرت القوات الروسية 4 مستودعات للذخيرة خلال الأسبوع الماضي.

اعترضت أنظمة الدفاع الجوي الروسية خلال الأيام الماضية 33 قذيفة صاروخية تم إطلاقها من أنظمة "هيمارس" الأمريكية، وأسقطت 185 طائرة مسيرة.

في اتجاه دونيتسك تمكنت القوات الروسية من القضاء على أكثر من 1760 جنديا أوكرانيا خلال الأسبوع الأخير وتدمير 40 دبابة.

على محور زابوروجيه أحبطت القوات الروسية هجمات قوات كييف وقضت على أكثر من 330 جنديا ودمرت 25 مدفعا أوكرانيا.

في اتجاه جنوب دونيتسك تم القضاء على أكثر من 750 عسكريا أوكرانيا خلال أسبوع.

في اتجاه خيرسون لقي 250 عسكريا أوكرانيا خلال الأسبوع الأخير مصرعهم وتم تدمير 16 دبابة ومدرعة أوكرانية.

بوتين يُصرح بشأن نظام المؤسسات المالية الحديثة

أكد الرئيس الروسي، "فلاديمير بوتين"، أن العلاقات المصرفية الائتمانية الحديثة صممت كي تخدم مصالح الدول المتبنية نظرية "المليار الذهبي"، وبصورة أدق قادة بلدان "المليار الذهبي" هذه، حسبما أفادت وكالة "نوفوستي" الروسية، مساء اليوم الجمعة.

وقال الرئيس بوتين في كلمته أمام المؤتمر البرلماني الدولي "روسيا - أمريكا اللاتينية": "إنهم هؤلاء (المليار الذهبي)، وبشكل أكثر دقة، قادة بلدان "المليار الذهبي" هذه، يقومون باستغلال جميع البلدان الأخرى في العالم تقريبا. كما أنهم يسيئون استغلال مواقعهم التكنولوجية والإعلامية والمالية.