الرماية يضع اللمسات النهائية قبل انطلاق البطولة الافريقية السادسة عشر للبندقية والمسدس

يواصل الاتحاد المصري للرماية برئاسة حازم حسني من تجهيزاته استعداداً لاستضافة البطولة الافريقية السادسة عشر للرماية" بندقية ومسدس، على مستوى الرجال والسيدات والناشئين والناشئات، والتي تستضيفها مصر، ومن المقرر مشاركة نحو 250 رام ورامية من 15 دولة أفريقية وهي: "الجزائر، أنجولا، غانا، كينيا، ليبيا، موريتانيا، المغرب، ناميبيا، نيجيريا، رواندا، السنغال، جنوب إفريقيا، السودان، تونس، ومصر البلد المضيف".

وتقام البطولة تحت رعاية فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي على ميادين الرماية العالمية في مدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة، خلال الفترة من 1 وحتى 10 أكتوبر المقبل، والمؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية "باريس 2024".

وقام حسني بمتابعة آخر الاستعدادات والتجهيزات، داخل ميادين الرماية بالمدينة الأوليمبية بالعاصمة الأدارية الجديدة.

كما قد أكد رئيس الاتحاد الافريقي والمصري للرماية أن الفائز بالمركز الأول في البطولة الافريقية السادسة عشر للرماية ( بندقية ، ومسدس ) سيتأهل مباشرة لأولمبياد باريس المقبلة 2024.

وكان قد حضر حازم حسني اجتماعا موسعا مع الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة للوقوف علي تفاصيل استضافة مصر للبطولة الأفريقية السادسة عشر للرماية ( بندقية ، ومسدس ) وقد بحث وزير الشباب والرياضة استعدادات استضافة البطولة والأماكن المقترحة لاستقبال اللاعبين المشاركين، والإجراءات الوقائية التى سيتم اتخاذها للحفاظ على سلامة المشاركين، كما جري التنسيق مع اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب وجميع الجهات المعنية لخروج البطولة بشكل مشرف مثلما اعتاد الاتحاد المصري للرماية خلال الأعوام الماضية.

الجدير بالذكر أن مصر تستضيف البطولة على ميادين الرماية العالمية في مدينة مصر الدولية للألعاب الأوليمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة، والتي أصبحت حاضنة لكبرى البطولات القارية والعالمية نظرا لما تتمتع به من إمكانيات فنية كبيرة، حيث تضاهي أفضل ميادين الرماية على مستوى العالم.