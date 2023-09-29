رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية مارك ميلي يتنحى عن منصبه

تنحى رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة، "الجنرال مارك ميلي"، عن منصبه، بعد فترة مُضطربة كقائد عسكري كبير شهدت فترة توليه منصبه أزمات مُتكررة في الداخل والخارج، حسبما أفادت وسائل إعلام أمريكية، مساء اليوم الجمعة.

ووفقًا لما نشره موقع "أنسيدر بايبر"، سيخلفه في المنصب الجنرال سي كيو براون، ليصبح بذلك ثاني ضابط أسود بعد كولن باول يشغل منصب رئيس هيئة الأركان المشتركة، في الوقت الذي يرأس فيه لويد أوستن، أول وزير دفاع أسود في البلاد، البنتاجون.

وقال ميلي لوكالة فرانس برس الشهر الماضي، أنه خلال توليه رئاسة هيئة الأركان الأمريكية المشتركة، توالت الأزمات التي أضطر للتعامل معها".

ومن بين الأزمات التي شهدتها فترة ولايته؛ الغزو الروسي لأوكرانيا، والانسحاب الأمريكي من أفغانستان، ورفض دونالد ترامب قبول خسارته في الانتخابات الرئاسية، والاحتجاجات في جميع أنحاء البلاد ضد وحشية الشرطة.

وينسب أنصار ميلي له الفضل في المساعدة في حماية البلاد من الرئيس ترامب، وكان هدفا لانتقادات شديدة من الرئيس السابق وأتباعه.

ويأتي رحيله في وقت حيث يتعرض الجيش الأمريكي - وخاصة قيادته - لانتقادات متكررة من الساسة والنقاد المحافظين.

أمريكا تُوضح موقفها من قرارات بشأن تنازل أوكرانيا المُحتمل عن أراض

أكد وزير الخارجية الأمريكي "أنتوني بلينكن"، أن القرارات المتعلقة بتقديم تنازلات مُحتملة تتعلق بالأراضي من أجل إنجاز التسوية في أوكرانيا، إنما يجب أن تتخذها السلطات في كييف نفسها، حسبما أفادت وكالة "تاس" الروسية، مساء اليوم الخميس.

وجاءت تصريحات وزير الخارجية في معرض رده على سؤال حول ما إذا كان يتوقع وضعا ما قد تدخل الولايات المتحدة بسببه في تناقض مع أوكرانيا حول حقيقة أن استعادة كييف السيطرة على بعض مناطق البلاد "تبدو مسألة صعبة".

وقال بلينكن في مقابلة مفتوحة عبر الإنترنت مع مجلة "The Atlantic": "قال الرئيس الأمريكي جو بايدن مرارا إن هذه القرارات يجب أن يتخذها أساساً الأوكرانيون أنفسهم. ولا شيء يخص أوكرانيا يمكن أن يحصل من دون أوكرانيا. وسيظل هذا المبدأ هو النبراس لكل ما نقوم به."