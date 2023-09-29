اقرأ غدا.. الوفد جاهز لإطلاق الحملة الانتخابية للدكتور عبدالسند يمامة

تنشر جريدة الوفد في عددها الصادر، غدًا الجمعة، الكثير من الموضوعات والتقارير الإخبارية المهمة، أبرزها:"الوفد جاهز لإطلاق الحملة الانتخابية للدكتور عبدالسند يمامة".

يتضمن عدد الجريدة الكثير من الموضوعات الأخرى، أهمها:-

غرفة عمليات مركزية بمقر الوفد الرئيسي مربوطة بكافة المقرات بالمحافظات

متخصصون بمقرات الحزب للرد على استفسارات المواطنين حول البرنامج الانتخابي

"الهيئة الوطنية" تحذر من التشكيك والتطاول على الانتخابات الرئاسية.. ضرورة تحلي الجميع بروح المسئولية الوطنية والحرص على استقرار البلاد

"الهيئة الوطنية" لا بد من العمل على إنجاح أهم استحقاق سياسي ودستوري .

"الوفد " تواصل انفرادتها فك لغز السطو على كلمات النشيد الوطني .. التاريخ والحقيقة الضائعة في جمعية المؤلفين والملحنين

مطالب بتشكيل وزارة الثقافة لجنة لكشف صاحب كلمات "بلادي"

الذهب العالمي يصل لأدنى مستوياته منذ مارس الماضي

راشد الغنوشي يضرب عن الطعام

احذروا الـ 50 جنيها المزورة

السكر .. المر! الغرف التجارية: ارتفاع السعر غير مبرر

"الطاقة الذرية" توافق على دعوة مصر لإخلاء الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل