عاجل
سعد الدين إبراهيم.. عرّاب التمويلات الخارجية رحيل نجم Harry potter .. وداع مؤثر لـ مايكل جامبون على طريقة أفلام الفانتازيا
الجمعة 29 سبتمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

اليوم العالمي للقلب.. أمراض القاتل الأول بالعالم

أمراض القلب
أمراض القلب

اليوم الجمعة 29 سبتمبر، يعد اليوم العالمي للقلب، والمعترف منذ عام 2000، وأطلقته منظمة الصحة العالمية، كحدث سنوي للتذكير بالقلب وطرق حمايته من الأمراض وأبرز الأمراض، بالإضافة إلى عدد من حملات التوعية على مستوى العالمي، والتي تكشف عن أخطار أمراض القلب المتسبب الرئيسي في عدد الوفيات حول العالم.

أمراض القلب

txt

في اليوم العالمي.. أبرز أسباب الإصابة بأمراض القلب

txt

في اليوم العالمي.. طبيب يكشف عن نصائح مهمة للحفاظ على القلب

وفي اليوم العالمي للقلب، نكشف لكم أمراض القلب:

  • اعتلال عضلة القلب
  • عدم انتظام ضربات القلب
  • العيوب الخلقية بالقلب
  • الأمراض الناجمة عن التهابات أغشية القلب
  • أمراض صمامات القلب.

 

وتعد كافة هذه الأمراض هي أمراض خطرة تهدد حياة الفرد ويمكن أن تؤدي إلى الوفاة، وهناك الكثير من الحالات التي تعاني من بعد هذه الأمراض والتي تكون خطيرة جدًا.

 

ويصادف اليوم الجمعة، اليوم العالمي للقلب، والذي يعد فرصة للتعرف على أسباب الإصابة به والتوعية بالعادات اليومية المؤدية إلى الإصابة به لتجنبها والتمتع بقلب صحي قادر على مواجهة الضغوط الحياتيه المختلفة.

 

وهناك العديد من عوامل الخطر المرتبطة بأمراض القلب وهي:

 

- الأنظمة الغذائية غير الصحية.

- قلة النشاط البدني.

- التعرض للنيكوتين.

 - سوء صحة النوم.

- زيادة الوزن.

- ارتفاع نسبة الدهون في الدم (الكوليسترول).

 - جلوكوز الدم.

- ارتفاع ضغط الدم.

 - انقطاع الطمث المبكر.

- ارتفاع ضغط الدم أو ارتفاع نسبة السكر في الدم أثناء الحمل.

مواد متعلقة

في اليوم العالمي.. أبرز أسباب الإصابة بأمراض القلب

في اليوم العالمي.. طبيب يكشف عن نصائح مهمة للحفاظ على القلب

أسما إبراهيم تحصد جائزة أفضل برنامج فني بمهرجان الفضائيات العربية

مقدم حفل تكريم أوائل الخريجين: الرئيس السيسي عاملني معاملة الآب لأولاده

مقدم حفل تكريم أوائل الجامعات لـ"الوفد": “اليوم حدث عظيم والرئيس قريب من الشباب"

درجة الحرارة تصل لـ44.. موجة حر قاسية

الحر رجع.. طقس شديد الحرارة غدًا الأربعاء (احذروا)

الصحة تحذر من الحمل قبل الـ18 عامًا وبعد الـ 35 عامًا
الجريدة الورقية