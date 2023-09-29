اليوم العالمي للقلب.. أمراض القاتل الأول بالعالم

اليوم الجمعة 29 سبتمبر، يعد اليوم العالمي للقلب، والمعترف منذ عام 2000، وأطلقته منظمة الصحة العالمية، كحدث سنوي للتذكير بالقلب وطرق حمايته من الأمراض وأبرز الأمراض، بالإضافة إلى عدد من حملات التوعية على مستوى العالمي، والتي تكشف عن أخطار أمراض القلب المتسبب الرئيسي في عدد الوفيات حول العالم.

أمراض القلب

وفي اليوم العالمي للقلب، نكشف لكم أمراض القلب:

اعتلال عضلة القلب

عدم انتظام ضربات القلب

العيوب الخلقية بالقلب

الأمراض الناجمة عن التهابات أغشية القلب

أمراض صمامات القلب.

وتعد كافة هذه الأمراض هي أمراض خطرة تهدد حياة الفرد ويمكن أن تؤدي إلى الوفاة، وهناك الكثير من الحالات التي تعاني من بعد هذه الأمراض والتي تكون خطيرة جدًا.

ويصادف اليوم الجمعة، اليوم العالمي للقلب، والذي يعد فرصة للتعرف على أسباب الإصابة به والتوعية بالعادات اليومية المؤدية إلى الإصابة به لتجنبها والتمتع بقلب صحي قادر على مواجهة الضغوط الحياتيه المختلفة.

وهناك العديد من عوامل الخطر المرتبطة بأمراض القلب وهي:

- الأنظمة الغذائية غير الصحية.

- قلة النشاط البدني.

- التعرض للنيكوتين.

- سوء صحة النوم.

- زيادة الوزن.

- ارتفاع نسبة الدهون في الدم (الكوليسترول).

- جلوكوز الدم.

- ارتفاع ضغط الدم.

- انقطاع الطمث المبكر.

- ارتفاع ضغط الدم أو ارتفاع نسبة السكر في الدم أثناء الحمل.