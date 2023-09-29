الوفد جاهز لإطلاق الحملة الانتخابية للدكتور عبدالسند يمامة

غرفة عمليات مركزية بمقر الوفد الرئيسى مربوطة بكافة المقرات بالمحافظات

متخصصون بمقرات الحزب للرد على استفسارات المواطنين حول البرنامج الانتخابى

استعد حزب الوفد للانتخابات الرئاسية التى دفع فيها رئيسه الدكتور عبدالسند يمامة لخوض هذا الاستحقاق السياسى المهم. قام حزب الوفد بتشكيل غرفة عمليات مركزية داخل مقر الحزب الرئيسى فى 1 شارع بولس حنا بالدقى، مربوطة بغرف العمليات الأخرى داخل مقرات الحزب المختلفة على مستوى الجمهورية، وبات الوفد على أهبة الاستعداد الكامل لخوض غمار السباق الرئاسى، والاستعداد الكامل لإطلاق العملية الانتخابية للدكتور عبدالسند يمامة.

كما قرر حزب الوفد فتح مقر الحزب الرئيسى وجميع مقرات الوفد بكل المحافظات لاستقبال المواطنين المصريين الراغبين فى المشاركة فى حملة الدكتور عبدالسند يمامة، كما قرر حزب الوفد تكليف متخصصين للرد على تساؤلات المواطنين الراغبين فى الاستفسار عن أى نقاط خاصة بالبرنامج الانتخابى للدكتور عبدالسند يمامة، والمعروف أن البرنامج الانتخابى الخاص برئيس الوفد يتضمن قضيتين مهمتين هما الاقتصاد والتعليم.

وشارك فى وضع هذا البرنامج خبراء ومتخصصون من داخل الحزب وخارجه، ويتضمن العديد من القضايا التى تشغل الرأى العام المصرى.

ويذكر أن حزب الوفد على أهبة الاستعداد فى المواعيد المقررة من الهيئة الوطنية للانتخابات، لبدء الفعاليات المختلفة فيما يتعلق بترشيح الدكتور عبدالسند يمامة.