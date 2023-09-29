مصطفى بكري للشعب: سيتم الإعلان عن خبر سار بمنتصف الأسبوع المقبل (شاهد)

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن مصر بحاجة إلى أن تعبر من الأزمات والتحديات والوضع الراهن الذي تعيشه في الوقت الحالي، والذي يعد جزءا من أزمة عالمية.

وتابع "بكري" خلال تقديمه برنامج "حقائق وأسرار"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم الجمعة، أنه في منتصف الأسبوع المقبل سيتم الإعلان عن خبر مهم ورائع للمصريين.

وتابع مصطفى بكري: "بالتأكيد كل ما نسمع أخبار جميلة، ونشعر أن بلدنا ما زالت موجودة، وأن رجال هذا الوطن ورموز هذا الوطن مستعدون أن يمضوا في الطريق هذا يسعدنا كمصريين جميعا".

وأردف مصطفى بكري، أن المصريين سيسمعون خبرا سارا مهما لهم جميعا خلال منتصف الأسبوع المقبل.