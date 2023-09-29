مدرب ميلان يرشح يوفنتوس للفوز بالدوري الإيطالي لهذا السبب

رغم دخول ميلان في سباق المنافسة مع إنتر ميلان على صدارة الدوري الإيطالي لكرة القدم بعد الجولة الـسادسة، إلا أن ستيفانو بيولي مدرب ميلان يرى أن يوفنتوس هو المرشح للفوز بلقب الدوري الإيطالي هذا الموسم

وبعد الخسارة الكبيرة 1/5 في لقاء القمة، فاز ميلان 3-1 على كالياري يوم الأربعاء الماضي، بالإضافة إلى خسارة إنتر الأولى هذا الموسم، بنتيجة 2-1 على أرضه أمام ساسولو، مما أدى إلى تساوي الفريقين المتنافسين برصيد 15 نقطة لكل منهما في دوري الدرجة الأولى الإيطالي.

وقال بيولي قبل مباراته على ملعبه مع لاتسيو غدًا" السبت": الصدارة لا تعني شيئا في هذه المرحلة من الموسم، فقط الرغبة في تقديم أداء جيد هو ما يهم.

وأضاف: لا توجد مباريات سهلة، ولكن لا توجد مباريات مستحيلة أيضا.

يتأخر نابولي حامل اللقب بفارق أربع نقاط عن المتصدر محتلا المركز الخامس، بينما يحتل يوفنتوس المركز الثالث بفارق نقطتين فقط عن ناديي مدينة ميلانو.

ويتوقع بيولي أن تتنافس هذه الأندية على لقب الدوري. ومع عدم خوض يوفنتوس لأي بطولات أوروبية، فإن هذا يمثل مصدر قلق إضافي لبيولي.

وأضاف: هناك أربعة أندية ستتنافس على لقب الدوري، ويعد يوفنتوس هو المرشح الأوفر حظا لأن عدم خوضه لجميع الكؤوس يمكن أن يجلب له نقاطا إضافية (في الدوري).

ويسافر فريق بيولي لمواجهة بروسيا دورتموند بعد أربعة أيام من مواجهته مع لاتسيو.

وحصل أوليفييه جيرو على راحة في منتصف الأسبوع، ما أعطى نواه أوكافور فرصة خوض أول مباراة له منذ البداية ليسجل اللاعب الدولي السويسري هدفه الأول للنادي.

وقال بيولي: كنت أعرفه كجناح ولكني أردت اختباره كمهاجم رئيسي، كان مستعدا للغاية.

وأكمل: أنا سعيد بما فعله في مباراة كالياري، من الواضح أنه يتمتع بمميزات مختلفة عن جيرو وكذلك عن لوكا يوفيتش، سنكون قادرين أيضا على اللعب بمهاجمين اثنين في بعض المباريات.

واللاعب الآخر الذي تألق في الفوز على كالياري هو لاعب الوسط الفرنسي ياسين عدلي.

وخاض اللاعب البالغ من العمر 23 عاما مباراة واحدة منذ البداية الموسم الماضي، لكن ظهوره الأول في هذا الموسم يشير إلى أنه قد يكون له دور أكبر يمكن أن يلعبه هذه المرة.

ويحتل لاتسيو المركز 12 بفارق ثماني نقاط عن ميلان وإنتر.

وحقق الفريق فوزه الثاني فقط في الدوري هذا الموسم بتغلبه 2-صفر على تورينو يوم الأربعاء الماضي.