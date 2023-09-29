فصلت رأسه عن جسده.. ننشر اعترافات المتهمة بالتخلص من زوجها

تباشر الجهات المختصة، التحقيق مع ربة منزل متهمة بقتل زوجها، واعترفت المتهمة بأنها ذبحت زوجها ووضعته داخل جوال بعد أن فصلت رأسه عن جسده بسبب تعاطية الشابو والاعتداء عليها بالضرب بصفة مستمرة .

وأضافت المتهمة أنها تعمل عاملة بجامعة جنوب الوادي وتزوجت من المجني عليه "ح.م.ح" 60 عامًا، يعمل قهوجى ولم تنجب منه، وفي الفترة الأخيرة أدمن الشابو وكان ياخذ أموالها عنوة ويبتزها وعندما ترفض يعتدي عليها بالضرب المبرح.

وأشارت الى أن ليلة ارتكابها الواقعة تعدى عليها بالضرب لرفضها إعطائه أموالها لشراء الشابو المخدر فقررت التخلص منه باستخدام "سكين" المطبخ ففصلت رأسه عن جسده ووضعته داخل جوال وفكرت فى إشعال النيرانبه إلا أنها أنها تراجعت وقامت بحمل الجثة داخل الجوال الى الشارع ثم قامت بالاتصال بالنجدة ليتم القبض عليها و التحفظ على الجثة والأدلة المستخدمة فى الجريمة

كان اللواء مصطفى دره مدير أمن قنا قد تلقى إخطارا من المقدم محمد بهاء مأمور قسم قنا بالواقعة فتم القبض على المتهمة والتحفظ على أداة الجريمة، فيما تحرر المحضر وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات والتي أمرت بحبس المتهمة 4 أيام على ذمة التحقيقات.ز