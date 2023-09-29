الرئيس الروسي: التبادل التجاري بالعملات المحلية فرصة لدعم اقتصاديات دول "بريكس"

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن تكتل "بريكس" ليس منظمة عسكرية بل منصة قائمة على السيادة، مستطردا: "سنبذل جهودًا كبيرة لتعزيز التعاون والتنمية بين دول "بريكس".

وقال بوتين خلال المؤتمر البرلماني الدولي "روسياـ أمريكا اللاتينية" نقلته فضائية "القاهرة الإخبارية" اليوم الجمعة،إن التعامل بالعملات المحلية يعزز اقتصاد دول "بريكس".

وأشار إلى أن أمريكا اللاتينية تنجح في تشكيل عالم متعدد الأقطاب، مؤكدًا أن العلاقة بين روسيا وأمريكا اللاتينية قائمة على الشراكة، وأن موسكو ترغب في تعزيز التنمية والاستقلال بأمريكا اللاتينية.

من ناحية أخرى، وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مرسومًا بشأن التجنيد الإجباري في الخريف واستدعاء 130 ألف روسي للخدمة العسكرية، حسبما أفادت "القاهرة الاخبارية" اليوم الجمعة.