الأحد.. انطلاق "طرق الأبواب" لتقديم خدمات صحة الأسرة والصحة الإنجابية بسوهاج

تنطلق يوم الأحد الأول من شهر أكتوبر حملة طرق الأبواب لتقديم خدمات صحة الأسرة والصحة الإنجابية بمحافظة سوهاج وتستمر لمدة 3 أشهر ومن المقرر لها في المرحلة الاولي استهداف 3 مراكز وهي دار السلام و المنشاه وطما ثم تليها باقي المراكز تباعاً وفق خطة مديرية الصحة للوصول لجميع الأسر المستهدفة بالمحافظة.



يأتي ذلك تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي وتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة وتحت رعاية اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج وإشراف الدكتور سامي النجار وكيل وزارة الصحة بالمحافظة.



وقال الدكتور سامي النجار وكيل وزارة الصحة بسوهاج أن الحملة تأتي في ضوء تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال كلمته بمؤتمر المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية والتي شدد فيها بتحسين الخصائص السكانية ودعم صحة الأسرة المصرية والصحة الإنجابية والتوسع في تقديم خدمات صحة الأسرة .

وأكد وكيل وزارةالصحة على لي توفير الخدمة للسيدات بالوحدات الصحية ومراكز طب الأسرة بالقرى والنجوع وقرب منازلهن من خلال العيادات المتنقلة وأن جميع الخدمات المقدمة بالحملة بالمجان للحفاظ على استمرارية اتاحة خدمات صحة الأسرة والصحة الإنجابية بجودة عالية .

وأضاف الدكتور سامي النجار أنه سوف يتم تسجيل المنتفعات إلكترونيا على مستوي الإدارات وذلك لتنفيذ مسح صحي من " بيت لبيت" لحصر السيدات في سن الإنجاب من خلال الاستعانة بالرائدات الريفيات في جميع المربعات السكنية.

ولفت وكيل الوزارة إلى أن الحملة تهدف إلى إتاحة وتوفير خدمات وسائل تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية إلى جانب رفع الوعي المجتمعي بأهمية تلك الخدمات وتأثيرها الإيجابي للحفاظ على صحة الأطفال والأمهات علاوة على ابتكار طرق غير تقليدية لجذب وتحفيز المنتفعات على استخدام الوسائل .