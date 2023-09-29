Apple تطلب إلغاء حكم متجر التطبيقات في قضية Epic

كما هو متوقع، تبذل شركة Apple جهدًا أخيرًا لإقناع المحكمة العليا بإلغاء حكم من شأنه أن يجبرها على فتح متجر التطبيقات الخاص بها أمام مدفوعات الطرف الثالث. قدمت الشركة المصنعة لهواتف iPhone التماسًا إلى المحكمة يوم الخميس، بحجة أن أمر المحكمة الابتدائية كان "واسعًا بشكل مذهل" و"غير دستوري".

إنها أحدث إيقاع في نزاع طويل الأمد بين كوبرتينو ومطور Fortnite والذي شهد مطالبة كلا الجانبين من المحكمة العليا بإلغاء أجزاء من حكم المحكمة الأدنى. لكن الالتماس الأخير الذي قدمته شركة أبل يمكن أن يكون له عواقب بعيدة المدى على جميع المطورين، إذا قررت المحكمة العليا النظر في القضية.

وذلك لأن شركة Apple تطلب من المحكمة العليا إلغاء أمر قضائي يلزم الشركة بالسماح لمطوري التطبيقات بتقديم مدفوعات تتحايل على متجر التطبيقات الخاص بها، والرسوم المرتبطة به. ستكون مثل هذه الخطوة بمثابة ضربة كبيرة لأعمال متجر التطبيقات، التي استخدمت القاعدة للحفاظ على رقابة صارمة على المدفوعات داخل التطبيق.

ولطالما كانت هذه القاعدة، التي يشار إليها غالبًا باسم سياسة "مكافحة التوجيه"، مثيرة للجدل ومصدر إزعاج كبير للمطورين. فهو لا يمنع صانعي التطبيقات من توفير روابط للمدفوعات عبر الإنترنت فحسب، بل يمنعهم حتى من إخبار عملائهم بوجود سعر أرخص في مكان آخر.

جعل مطور Fortnite Epic هذه القضية جزءًا أساسيًا من دعوى مكافحة الاحتكار المرفوعة ضد شركة Apple في عام 2020، وحكم القاضي في القضية لصالح Epic بشأن هذه القضية في عام 2021. وأمضت شركة Apple العامين الماضيين في محاربة هذا الجزء من الحكم.

بشكل منفصل، طلبت Epic أيضًا من المحكمة العليا إعادة النظر في جزء من حكم المحكمة الأدنى في محاولتها للحفاظ على دعاوى مكافحة الاحتكار ضد شركة Apple.