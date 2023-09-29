شعره مرآة لآلام وآمال الأمة.. مسيرة حافلة لشاعر النيل حافظ إبراهيم

حافظ إبراهيم شاعر أسيوطي، تخرج من المدرسة الحربية وعمل في الثقافة، كان أحد رموز مدرسة "الإحياء" في الشعر العربي، وكان شعره مرآة لآلام وآمال الإنسان والأمة، ولهذا لقب بشاعر الشعب وعرف بشاعر النيل.

الولادة والتربية

ولد محمد حافظ بن إبراهيم فهمي عام 1872 في مدينة ديروط بمحافظة أسيوط لأب مصري كان يعمل مهندسا للري وأم من أصل تركي. ولد في سفينة راسية في النيل قبالة سواحل ديروط.

توفي والده وهو في الرابعة من عمره، فأعادته والدته إلى منزل أخيها بالقاهرة، ثم انتقل مع عمه إلى مدينة طنطا.

الدراسة والتدريب

درس حافظ في مدرسة القلعة الخيرية، ثم مدرسة المبتديان، ثم مدرسة الخديوي الثانوية، لكن دراسته النظامية انقطعت بسبب انتقال عمه إلى مدينة طنطا.

وفي طنطا بدأ الدراسة في الجامع الأحمدي لحفظ القرآن ودراسة الأدب والشعر. ثم دخل المدرسة الحربية عام 1888 وتخرج منها عام 1891 برتبة ملازم ثاني في الجيش المصري.

الوظائف والمسؤوليات

كان يعمل في مكتب محاماة، «لم يكن شرط الحصول على شهادة في الحقوق مطروحاً في ذلك الوقت». وبعد تخرجه من المدرسة الحربية، عمل في وزارة الداخلية، ثم أُرسل إلى السودان مع البعثة المصرية عام 1896.

ولم تدم إقامته في البعثة طويلا، فعاد إلى مصر، وأحيل للإدلاء بالشهادة، قبل أن يعين رئيسا للقسم الأدبي بدار الكتاب المصرية عام 1911، وبقي هناك حتى تقاعده عام 1932. بضعة أشهر قبل وفاته، وحصل على لقب "باي" عام 1912.

تجربة أدبية

كان حافظ إبراهيم قارئًا نهمًا، يتمتع بالحفظ السريع والذاكرة القوية. اهتم بالشعر والأدب أثناء دراسته في مسجد طنطا الأحمدي.

وخلال عمله بالمحاماة قرأ كتب الأدب، وأعجب بالشاعر محمود سامي البارودي، والتقى فيما بعد بالعديد من الأدباء والشعراء في مجالس الإمام محمد عبده.

ونظرًا لجودة حفظه وقوة ذاكرته، فقد حفظ عشرات الآلاف من القصائد العربية القديمة والحديثة، ومئات الكتب. كان يقرأ الكتاب أو المجموعة الشعرية بأكملها في فترة قصيرة من الزمن، ثم يقرأ بضع فقرات من ذلك الكتاب أو أبيات من تلك المجموعة.

وانعكست قراءاته في شعره بكثرة وعمق وتنوع. لقد كان كما قال عنه خليل مطران «كالإناء الذي يستوحي من مشاعر الأمة وأحاسيسها ومؤثراتها في داخلها، فيمتزج كل ذلك بأحاسيسها وأحاسيسها، ومنه يخرج بيان». مؤثرة تتدفق مع الشعور. أن كل مواطن يشعر وكأنه صدى لما بداخله. نفس الشيء".

ولم تكن هذه الانطباعية على حساب مضمون نصوصه الشعرية، فهو «كان بفطرته «متمتعا بالكرم والإعجاب في الصياغة والرجولية في التعبير»، بحسب وصف العقاد له وللشاعر العراقي فالح الحجية». ووصفه بأنه "سهل المعاني، واضح التعبير، قوي الأسلوب، متين البناء".

كان أحد رموز مدرسة النهضة في الشعر العربي، وعرف بوقوفه ضد المستعمرين في حربهم ضد اللغة العربية، واتسم شعره بـ”الروح الوطنية الثابتة”. بالإضافة إلى ذلك، كان مرحًا وكان يُلقي نكاتًا جيدة. وكان ذكيا وملأ المجلس بفرحه ونكاته المضحكة.

الكتب والمؤلفات: أصدر كتابًا بعنوان “Noches de Sati” في النقد الاجتماعي، وترجمة “البؤساء” لفيكتور هوغو، وخلاصة في الاقتصاد بالتعاون مع خليل مطران، وكتاب “في التعليم الابتدائي” مترجم عن الفرنسية. . كما ترك ديواناً شعرياً في جزأين لم يُطبع في حياته.

الوفاة

توفي حافظ إبراهيم في 21 يوليو 1932 ودفن في مقبرة السيدة نفيسة بالقاهرة.