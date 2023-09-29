آخر تعليمات وزير التعليم العالي قبل بدء العام الجامعي الجديد

أصدر الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تعليماته الأخيرة قبل بدء العام الجامعي الجديد 2023-2024 الذي ينطلق غدًا السبت.

ووجه وزير التعليم العالي بسرعة انتظام الدراسة في الجامعات مع بداية العام الجامعي الجديد وحسن سير العملية التعليمية بنجاح.

استعدادات العام الجامعي الجديد

ووجه وزير التعليم العالي بضرورة استعداد جميع الجامعات لبدء العام الجامعي الجديد من خلال توفير كل الاحتياجات اللوجستية التي تضمن انتظام سير العملية التعليمية بنجاح، وكذلك جاهزية المدرجات والقاعات الدراسية والمعامل والمدن الجامعية.

وونبه وزير التعليم العالي بالتأكيد على اتباع كل معايير السلامة والأمان بجميع المنشآت الجامعية؛ لضمان توفير بيئة تعليمية آمنة للطلاب خلال العام الجامعي الجديد.

كما وجه وزير التعليم العالي بالتزام أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالتواجد في الحرم الجامعي من اليوم الأول للدراسة، لضمان انتظام سير العملية التعليمية بنجاح.

وأكد وزير التعليم العالي سرعة إعلان الجداول الدراسية قبل بدء العام الجامعي الجديد؛ لضمان انتظام الدراسة بكافة الكليات والمعاهد.

ووجه وزير التعليم العالي بضرورة جاهزية كل المستشفيات الجامعية لتقديم خدمة طبية متميزة للطلاب خلال العام الجامعي الجديد ، بالإضافة إلى استمرارها في تقديم خدماتها الصحية للمواطنين.



كما وجه وزير التعليم العالي كذلك بتطبيق الخطط التنفيذية للأنشطة الثقافية والفنية والرياضية خلال العام الجامعي الجديد؛ لدورها الفعال في تنمية مهارات الطلاب في كافة المجالات، وتنمية الفهم لدى الطلاب بالتحديات المعاصرة التي تواجه الوطن.

ونبه وزير التعليم العالي بزيادة جهود الجامعات في محو الأمية بالتعاون مع الهيئة العامة لتعليم الكبار؛ تفعيلًا لدور الجامعات في خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وصرح الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، بأن وزير التعليم العالي وجه أيضًا بعقد الندوات الثقافية وورش العمل التي تستهدف تنمية الوعي القومي لدى الطلاب ومحاربة المفاهيم والأفكار غير السوية، التي تتنافى مع المُعتقدات الدينية السمحة، والموروثات المجتمعية الأصيلة للشعب المصري.

وأضاف المُتحدث الرسمي أن الوزير وجه بأهمية استمرار تعاون الجامعات مع مركز رعاية الموهوبين والنوابغ بالوزارة، لتنظيم الفعاليات والأنشطة الرياضية والثقافية والفنية للطلاب، ودعم الطلاب الموهوبين واكتشافهم في المجالات الفنية والأدبية والعلمية والتكنولوجية والرياضية ورعايتها، وتعميم برامج محددة لتلبية احتياجاتهم وتنمية قدراتهم، وتعزيز الانتماء لديهم نحو وطنهم.

وأضاف المُتحدث الرسمي أن الوزير وجه أيضًا بتنظيم زيارات ميدانية للمشروعات القومية الكبرى التي تنفذها الدولة بمختلف القطاعات خلال العام الجامعي الجديد حتى يتعرف الطلاب على حجم المشروعات التي يتم تنفيذها بمختلف أنحاء الجمهورية.