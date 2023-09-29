Epic Games تسرح 16% من قوتها العاملة

تقوم شركة Epic Games المصنعة للعبة Fortnite بتسريح 16 بالمائة من موظفيها – أو حوالي 830 موظفًا. قال الرئيس التنفيذي تيم سويني في رسالة مفتوحة للموظفين المرسلين إن Epic Games تنفق "أموالًا أكثر بكثير" مما تكسبه. وكتب: "لقد خلصنا إلى أن تسريح العمال هو السبيل الوحيد، وأن القيام بذلك الآن وعلى هذا النطاق من شأنه أن يؤدي إلى استقرار مواردنا المالية".

بالنسبة لأولئك المتأثرين بتسريح العمال، تقول الشركة إنها ستقدم حزمة تعويضات نهاية الخدمة التي تشمل الراتب الأساسي لمدة ستة أشهر والرعاية الصحية. تعرض Epic Games أيضًا تسريع جدول استحقاق خيارات الأسهم للموظفين حتى عام 2024، مع منح عامين إضافيين لممارسة الخيارات. حوالي ثلثي عمليات التسريح من العمل أثرت فى الفرق خارج التطوير الأساسي.

كتب سويني أن Epic كانت تبذل جهدًا لتقليل التكاليف ليس فقط من خلال تجميد التوظيف ولكن أيضًا عن طريق خفض الإنفاق على أشياء مثل التسويق والأحداث. وبينما لا يزال metaverse في مرحلة مفاهيمية، قال سويني إنه يريد من الشركة التركيز على تطوير البنية التحتية لألعابها لتتواجد في النظام البيئي metaverse. على سبيل المثال، تعاونت Epic مع LEGO لبناء "تجربة رقمية غامرة" للأطفال.

وقالت Epic أيضًا إنها تسحب استثماراتها من Bandcamp، وهي منصة موسيقية عبر الإنترنت استحوذت عليها في منتصف عام 2022؛ إنها تقوم بتنسيق عملية بيع إلى Songtradr، وهي منصة ترخيص الموسيقى. SuperAwesome، شركة تطوير صديقة للأطفال استحوذت عليها Epic مرة أخرى في عام 2020، تم تفكيكها وتفكيكها جزئيًا أيضًا. ستصبح أعمالها الإعلانية شركة مستقلة، بينما سيظل قطاع خدمات الويب للأطفال ومجموعات أدوات التحقق من الوالدين وإدارة الموافقة جزءًا من Epic.

في حين أن هذه التحركات لخفض الإنفاق قد تساعد Epic Games على تجنب الضغط من المستثمرين مثل Tencent وSony، إلا أن لعبتها الرئيسية Fortnite تظل محظورة من متجر تطبيقات Apple ومتجر Google Play، مما سيستمر في التأثير على أرباحها النهائية. ناهيك عن العقوبات البالغة 520 مليون دولار التي تكبدتها من لجنة التجارة الفيدرالية وجهودها لجعل المحكمة العليا تلغي حكمًا أبطل انتهاكات مكافحة الاحتكار.

ومع ذلك، يقول سويني إن "آفاق Epic للمستقبل قوية"، وذلك بفضل Fortnite وUnreal Engine. في الأسبوع المقبل، ستستضيف الشركة Unreal Fest، وبينما ستستمر بعض المنتجات والمبادرات في الوصول إلى الموعد المحدد، يقول سويني إن بعضها قد يتخلف عن الركب بسبب القيود المفروضة على الموارد. وقال في المذكرة: "نحن موافقون على مقايضة الجدول الزمني إذا كان ذلك يعني التمسك بقدرتنا على تحقيق أهدافنا، والوصول إلى الجانب الآخر من الربحية وأن نصبح شركة ميتافيرس رائدة".

تقول الشركة إنها لن تقطع أي تمويل لأعمالها الأساسية وستواصل الاستثمار في الألعاب مع تطوير الطرف الأول للعبة Fortnite، بالإضافة إلى النظام البيئي لمنشئي Fortnite.