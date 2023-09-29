إتاحة خدمة Adobe Photoshop on the web لمشتركي Creative Cloud

أعلنت شركة Adobe يوم الأربعاء أن المستخدمين سيتمكنون من تحرير ومشاركة وتلقي التعليقات حول مشاريع Photoshop الخاصة بهم من أي مكان على الويب، بغض النظر عما إذا كان منتج Adobe مثبتًا على أجهزة الكمبيوتر الشخصية أو الأجهزة اللوحية الخاصة بهم. تعمل الشركة على إخراج خدمة Photoshop على الويب من الإصدار التجريبي وتضمين بعض ميزات الذكاء الاصطناعي الجديدة والمفيدة أيضًا.

قدمت Adobe لأول مرة إصدارًا مميزًا عبر الإنترنت من تطبيق Photoshop الشهير في ديسمبر 2021. في الأصل، كان بإمكان المستخدمين مشاركة ملفات psd الخاصة بهم ولكن فقط إذا كان لدى المستلم نسخة من Photoshop أو Illustrator على جهاز الكمبيوتر الخاص به أيضًا. لقد تغير ذلك مع تقديم Creative Cloud، الذي سمح بالمشاركة دون الحاجة إلى تثبيت محلي. أخذ الإصدار التجريبي من Photoshop على الويب هذا المفهوم خطوة أخرى إلى الأمام من خلال دمج أدوات التحرير الأساسية في واجهة مستخدم الويب الموجهة نحو "التعديلات البسيطة والتحريرات السريعة" - النوع السهل من الأشياء التي تستغرق وقتًا أقل لإصلاحها مقارنة بالبرنامج الذي يستغرقه التشغيل . النسخة الإنتاجية التي صدرت يوم الأربعاء تفعل كل ذلك وأكثر.

كتب Adobe VP Pam Clark في منشور بالمدونة: "مع هذا الإصدار، نبدأ بالتركيز على احتياجات المبدعين الجدد في Photoshop من خلال تجربة مستخدم مبسطة". "لقد جلبنا غالبية أدوات Photoshop الأكثر استخدامًا إلى الويب وقمنا بتبسيط تجربة المستخدم، لتسهيل التنقل في التطبيق على المستخدمين الجدد."

سيتمكن المستخدمون أيضًا من تجربة أداتين جديدتين تعتمدان على الذكاء الاصطناعي، وهما التعبئة التوليدية والتوسيع التوليدي. وكما تشير أسمائهم، فإن هذه "ستسمح لك بإضافة محتوى أو توسيعه أو إزالته من صورك بشكل غير مدمر، مع مطابقة المنظور والإضاءة ونمط صورتك بطريقة سحرية"، كما كتب كلارك. تم إصدار الميزات لأول مرة كجزء من Firefly لإصدار سطح المكتب من Photoshop.

يتم أيضًا ترحيل شريط المهام السياقي من سطح المكتب. ستراقب هذه القائمة التي تظهر على الشاشة سير عملك وتقترح الخطوات التالية ذات الصلة. ولكن بالنسبة لجميع الميزات الجديدة التي يمكن اللعب بها، هناك عدد من الأدوات الحالية لم تنتقل بعد إلى الويب، بما في ذلك أدوات التصحيح والقلم ودعم الكائنات الذكية والحبل المضلع، وتصر الشركة على أنه سيتم إضافتها مع التحديثات المستقبلية.