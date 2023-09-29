سلطات مكافحة الاحتكار تداهم مقر NVIDIA

في فجر يوم الأربعاء، قامت سلطات مكافحة الاحتكار الفرنسية بمداهمة مفاجئة على شركة في البلاد متخصصة في بطاقات الرسومات - ووفقًا لصحيفة وول ستريت جورنال ومجلة تشالينجز للأعمال، كانت تلك الشركة هي NVIDIA. لقد تواصلنا مع NVIDIA للتوضيح ورفض المتحدث الرسمي التعليق. إليك ما نعرفه بالتأكيد:

أجرت هيئة المنافسة الفرنسية مداهمة مفاجئة في وقت مبكر من صباح الأربعاء على "شركة يشتبه في قيامها بتنفيذ ممارسات مانعة للمنافسة في قطاع بطاقات الرسومات"، وفقًا لبيان صحفي موجز صادر عن الهيئة التنظيمية. وكانت المداهمة مرتبطة بتحقيق أكبر في صحة سوق الحوسبة السحابية، مع التركيز على تحديد ما إذا كانت الشركات الجديدة تتعرض للضغط بشكل غير عادل من قبل الشركات الأكبر حجما. نُشرت نتائج هذا التحقيق في يونيو، وتركزت على ثلاثة "برامج للتوسع الفائق"، وهي Amazon Web Services وGoogle Cloud وMicrosoft Azure.

وجاء في النتائج جزئيًا أن "احتمالية قدرة المشغل الجديد على اكتساب حصة في السوق بسرعة تبدو محدودة، باستثناء الشركات التي تتمتع بالفعل بقوة في الأسواق الرقمية الأخرى". لم يتم ذكر NVIDIA في التحقيق السحابي الأصلي.

شهدت NVIDIA نجاحًا ماليًا كبيرًا هذا العام وسط طفرة الذكاء الاصطناعي. يزداد الطلب على شرائح الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات التابعة لشركة NVIDIA، وقد حطمت الشركة أحدث توقعات أرباحها، حيث حققت 13.51 مليار دولار في الربع الثاني من عام 2023، مقارنة بـ 6.7 مليار دولار في عام 2022.

وكما لاحظت هيئة المنافسة الفرنسية، فإن المداهمة لا تعني أن الشركة المستهدفة مذنبة بارتكاب ممارسات مانعة للمنافسة - ولكنها خطوة واثقة من الهيئة التنظيمية.