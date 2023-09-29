وزير التعليم: إعادة النظر في آليات القبول بالجامعات

أعلن الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إعادة النظر في آليات القبول بالجامعات بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي.

وأشار وزير التعليم إلى أنه سيتم إعادة النظر فى ملف التقييم فى الثانوية العامة من خلال المتخصين والنظر فى ما يسمى بالإسراع فى التعليم.

وأكد وزير التعليم ضرورة أن يكون التقييم وفق محاولات وليست امتحان موحد، ومن ثم سيكون هناك تقييم من خلال عدة محاولات والنظم الدولية موجود فيها نظم تعدد المحاولات.

وزير التعليم: حوار وطني لتطوير الثانوية العامة

ونوه وزير التعليم بأن تطوير الثانوية العامة سيكون من خلال حوار وطنى مجتمعى ومؤتمر قومى برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي ولن نفاجئ الطلاب بأى جديد.

وأكد وزير التعليم عدم المجازفة فى تغيير منظومة الثانوية العامة بل سيتم عقد حوار مجتمعى.

وأوضح وزير التعليم أن نظام الثانوية العامة يحكمه قانون، ومن ثم يحتاج لتغيير ووقت، لذلك سيكون أي تغيير فيه من بداية المرحلة الثانوية وليس الصف الثالث الثانوي.

وأوضح وزير التربية والتعليم إن تطوير الثانوية العامة من حيث المناهج لا بد من أن يكون فيه ريادة الأعمال والذكاء الاصطناعي والتحول الرقمى وليس الحفظ والتلقين، بل مناهج تساعد على بناء الشخصية وسيتم إعادة النظر فيها.



وأكد وزير التعليم أن الدولة المصرية تدرك أهمية الإسراع فى تطوير مناهج مرحلة الثانوية العامة وعدم الانتظار ثلاث سنوات حتى يتم الانتهاء من المرحلة الإعدادية.

وأوضح وزير التعليم أنه تم تكليف المركز القومي للبحوث التربوية والمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي بدراسة منظومة مرحلة الثانوية العامة من حيث مناهجها، وآليات القبول فى الجامعات، وتم التوصل إلى ثلاث توصيات.

وذكر وزير التعليم أن تلك التوصيات تتضمن: أولها أن النماذج التعليمية فى العالم تشير إلى مبدأ الإسراع فى التعليم، وهذا يعنى أن الطالب يمكنه الانتهاء من المناهج الخاصة بمرحلة الثانوية العامة فى عام واحد، كما يمكن لطالب آخر الانتهاء منها فى عامين، وهذا موجود بالفعل فى مصر فى المدارس الدولية.

وأضاف وزير التعليم أن التوصية الثانية تؤكد على تعدد محاولات الاختبار، فلا يمكن الحكم على طالب من امتحان واحد فى وقت واحد، أما التوصية الثالثة فترى حرية الاختيار حيث يجب أن يجد الطالب مسارات مختلفة يختار منها ما يناسبه.