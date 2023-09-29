قصة حريق حفل زفاف العراق.. فاجعة تحولت إلى مأساة

تحول حفل زفاف في مدينة الحمدانية بمحافظة نينوى شمال العراق إلى مأساة، بعد اندلاع حريق ضخم في القاعة التي كان يقام فيها الحفل، أسفر عن مقتل أكثر من 100 شخص وإصابة أكثر من 150 آخر.

بداية الفاجعة

كان العروسان يؤديان رقصتهما الأولى، وسط احتفال الحضور، عندما فوجئ الجميع باندلاع حريق في سقف القاعة، سرعان ما انتشر الحريق في أرجاء القاعة، مما أدى إلى حالة من الذعر والفوضى بين الحضور الذين حاولوا الهرب من الحريق.

سبب الحريق

في البداية، تردد أن سبب الحريق هو الألعاب النارية التي أطلقها بعض الحضور خلال الحفل، لكن التحقيقات التي أجراها الدفاع المدني العراقي كشفت أن السبب الحقيقي للحريق هو خلل في أجهزة التبريد في القاعة.

الخسائر

راح ضحية الحريق أكثر من 100 شخص، بينهم نساء وأطفال، وغالبيتهم من أفراد عائلة العروسين، كما أصيب أكثر من 150 آخر، بعضهم إصابات خطيرة.

المسؤولون عن الحريق

أعلنت وزارة الداخلية العراقية القبض على 14 متهماً في الحريق، بينهم 10 عمال وصاحب القاعة و3 متورطين بإشعال الألعاب النارية.

المسؤولية القانونية

يحق لذوي الضحايا المطالبة بالتعويض المدني من المتسببين في الحريق، كما يحق لهم رفع دعاوى قضائية لمعاقبة المسؤولين عن الحريق.

مأساة إنسانية

كانت فاجعة حريق حفل زفاف العراق مأساة إنسانية كبيرة، كشفت عن مدى سوء الأوضاع في العراق، وعدم التزام الجهات المسؤولة بمعايير السلامة والأمن.

تتطلب هذه الحادثة اتخاذ إجراءات صارمة لمنع تكرار مثل هذه الحوادث، ومنها:

فرض عقوبات صارمة على المخالفين لمعايير السلامة والأمن.

تكثيف الرقابة على المنشآت العامة، وخاصة قاعات الأفراح.

نشر التوعية بأهمية السلامة والأمن في الأماكن العامة.