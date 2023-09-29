الجمعة 29 سبتمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

إصابة أسرة في حادث انقلاب سيارة ملاكي براس سدر

بوابة الوفد الإلكترونية

اصيبت أسرة كاملة، في حادث انقلاب سيارة ملاكي على الطريق الدولي "رأس سدر- الشرم" بمحافظة جنوب سيناء.


وتلقى اللواء محمد كامل العناني، مدير أمن جنوب سيناء، بلاغًا من شرطة النجدة، يفيد بانقلاب سيارة ملاكي على الطريق الدولي "رأس سدر- الشرم"، الطريق الجديد بعد  كارتة عيون موسى إتجاه شرم الشيخ بحوالي10كلم.


وأسفر الحادث عن إصابة 4 أشخاص من أسرة واحدة، هم:-

1- سامي موسي رياض- 61 سنه من شبرا مصر القاهره 
كسر مضاعف بالعضد  الأيسر وخلع بالكتف الأيمن.


٢_ميرنا سامي موسي - 23 سنة - شبرا مصر القاهرة -
كدمه  ش بالظهر وسحجات متفرقه بالجسم .


٣_ابانوب سامي موسى - 25 سنة - من شبرا مصر القاهرة - جرح قطعي بفروة الرأس بطول 5سم، وكدمات وسحجات متفرقة.


٤_فريال صادق - 48 سنة - من شبرا - القاهرة - جرح قطعي بالجبهه بطول 4سم، وكدمات وسحجات متفرقه بالجسم.


وتم نقل الحالات إلى مستشفى رأس سدر الدولي، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق في الواقعة.

الجريدة الورقية