إصابة أسرة في حادث انقلاب سيارة ملاكي براس سدر

اصيبت أسرة كاملة، في حادث انقلاب سيارة ملاكي على الطريق الدولي "رأس سدر- الشرم" بمحافظة جنوب سيناء.



وتلقى اللواء محمد كامل العناني، مدير أمن جنوب سيناء، بلاغًا من شرطة النجدة، يفيد بانقلاب سيارة ملاكي على الطريق الدولي "رأس سدر- الشرم"، الطريق الجديد بعد كارتة عيون موسى إتجاه شرم الشيخ بحوالي10كلم.



وأسفر الحادث عن إصابة 4 أشخاص من أسرة واحدة، هم:-

1- سامي موسي رياض- 61 سنه من شبرا مصر القاهره

كسر مضاعف بالعضد الأيسر وخلع بالكتف الأيمن.



٢_ميرنا سامي موسي - 23 سنة - شبرا مصر القاهرة -

كدمه ش بالظهر وسحجات متفرقه بالجسم .



٣_ابانوب سامي موسى - 25 سنة - من شبرا مصر القاهرة - جرح قطعي بفروة الرأس بطول 5سم، وكدمات وسحجات متفرقة.



٤_فريال صادق - 48 سنة - من شبرا - القاهرة - جرح قطعي بالجبهه بطول 4سم، وكدمات وسحجات متفرقه بالجسم.



وتم نقل الحالات إلى مستشفى رأس سدر الدولي، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق في الواقعة.