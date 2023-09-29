خبير أمريكي يكشف سبب فشل الولايات المتحدة في تحقيق أهدافها

كشف البروفيسور "جون ميرشايمر"، في جامعة شيكاغو عن سبب فشل الولايات المتحدة في تحقيق أهدافها، وعجزها عن تجنب الهزيمة، حسبما أفادت صُحف دولية، مساء اليوم الجمعة.

جاء ذلك فيما أدلى به ميرشايمر لقناة Judging Freedom، الذي يقدمه القاضي أندريو نابوليتانو على موقع "يوتيوب"، حيث تابع: "إنه لأمر مدهش مدى ضآلة ما فعلناه كي نمنع الحرب. لهذا أعتقد أننا توقعنا أن يهاجم الروس، إلا أننا اعتقدنا بالقدرة على التغلب على الروس".

وأشار ميرشايمر إلى أن مفتاح النجاح، كما تصوره الجانب الأمريكي، يتكون من شقين، حيث يتابع: "أولا، اعتقدنا أن الأوكرانيين الذين دربناهم وسلحناهم سوف يقاتلون على نحو جيد. لكن الأهم من ذلك (ثانيا) هو اعتقادنا أن العقوبات التي فرضناها كان ينبغي أن تركع الروس بسرعة، واعتقدنا أن هذا هو السلاح الذي سينتصر في الحرب".

إحياء القوة الروسية

وأشار البروفيسور إلى أن الولايات المتحدة محكوم عليها بالانهيار لسببين: الأول هو صعود الصين وإحياء القوة الروسية، حيث انتقلنا من عالم أحادي القطب، حيث كانت الولايات المتحدة تسيطر على الكوكب، إلى عالم متعدد الأقطاب، حيث لم يعد بإمكان الولايات المتحدة السيطرة عليه، لأنه يتعين التعامل مع قوتين عظميين آخرين. والسبب الثاني هو أن الولايات المتحدة "تتصرف على نحو يؤدي إلى تنفير البلدان في مختلف أنحاء العالم".

وأكمل: "فإذا كنت ستنشئ نظاما قائما على القواعد وتتوقع أن تلتزم الدول الأخرى بهذه القواعد التي كتبتها أساسا، فيجب عليك الالتزام بها أيضا. وعليك أن تتصرف بطريقة ترضي الدول الأخرى في العالم إلى حد ما. لكن دكتاتوريتنا السياسية الأساسية هي: إما خيارنا أو لا شيء. لذلك، عندما نجمع هذا مع التحول في التوزيع العالمي للقوة، فإن النظام الدولي الليبرالي الذي بنيناه في اللحظة الأحادية القطبية يصبح فاشلا".