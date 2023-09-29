حبس عامل وزوجته عرفيًا في واقعة وفاة طفلتها بالشرقية

أمرت نيابة مركز أبوحماد بالشرقية حبس عامل وزوجته عرفيًا، 4 أيام على ذمة التحقيقات، في واقعة وفاة ابنتها البالغة من العمر 5 سنوات، متأثرة بالإصابات التي لحقت بها، جراء تعرضها للاعتداء بالضرب المبرح داخل شقة مستأجرة بإحدى قرى المركز.

البداية بتلقي الأجهزة الأمنية بالشرقية إخطارًا من مأمور مركز شرطة أبوحماد بشأن ما تبلغ بوفاة طفلة تبلغ من العمر 5 سنوات، والمقيمة بنطاق إحدى قرى المركز، وبها جروح شديدة بالرأس، وكسر في مفصل الكتف، وكدمات بأنحاء الجسم.

وكشفت التحريات الأولية أن وراء ارتكاب الواقعة "خالد. م" 37 عاما، عامل، زوج والدة الطفلة المجني عليها عرفيًّا، حيث قام باستئجار شقة سكنية بالقرية محل الواقعة للإقامة فيها، وفي يوم الواقعة نشبت مشادة كلامية بينهما بسبب الطفلة، قام على أثرها بالتعدي على الضحية بالضرب المبرح، ما أدى لإصابتها التي وردت بتقرير مفتش الصحة الأولي.

وفى سياق أخر ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية القبض على عاطل لممارسته نشاطا إجراميا بالإتجار بالمواد المخدرة بدائرة مركز شرطة شبين القناطر وضبط بحوزته كمية من المواد المخدرة "الهيروين والحشيش"، وسلاح ناري وذخائر ومبلغ مالي وهاتف محمول وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

كما أمرت النيابة بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، والتحفظ على السلاح والذخائر المضبوطين، وإرسال عينة من المخدر المضبوط للمعمل الجنائي لفحصها، واستعجال تحريات المباحث حول الواقعة.

وتلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية إخطارا من مأمور مركز شرطة شبين القناطر، يفيد تمكن ضباط مباحث المركز بالتنسيق مع مباحث مكافحة المخدرات من ضبط عاطل لممارسته نشاطا إجراميا بالإتجار بالمخدرات وسلاح ناري وذخائر.

عقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، وإعداد الأكمنة اللازمة تمكن ضباط مباحث المركز من ضبط "عبد اللطيف م م"، 29 سنة مقيم دائرة المركز، وبحوزته كيلو ونصف كيلو جرام من مخدر الهيروين والحشيش ومبلغ مالي وهاتف محمول، وسلاح ناري وذخائر.

وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط، أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والسلاح الناري والذخائر للدفاع عن تجارته الغير مشروعه والمبلغ المالي حصيلة تجارته الآثمة، والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه، وأصدرت النيابة العامة من خلال التحقيقات قرارها السابق.