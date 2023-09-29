فيلة تسرق البرتقال من شاحنة (شاهد)

في واقعة طريفة من نوعها وقعت بشمال شرق جنوب إفريقيا، إذ قامت خلالها مجموعة من الفيلة بمداهمة شاحنة متعطلة لسرقة البرتقال منها.

ووثق مقطع فيديو متداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة، لحظة قيام الفيلة بسرقة البرتقال من الشاحنة المتعطلة.

ووفقا لوسائل إعلام عالمية لأن المزارعين في ليمبوبو واجهوا مشكلتين غير متوقعتين أثناء قيادة شاحنة على الطرق المحلية. الأول يتعلق بانفجار أحد إطارات الشاحنة، وخلال انهماك السائق في إصلاح العطل، حدث موقف آخر غير متوقع: جاءت مجموعة من عدة أفيال وأخذت تتجه نحو الشاحنة.

وقال أحد المزارعين: "كنت متوترا بعض الشيء في البداية عندما كانت الأفيال قريبة مني. لكني لاحظت اهتمامهم بشيء واحد فقط - البرتقال الحلو الموجود في صندوق الشاحنة".

ووفقا للمزارع، تصرفت الأفيال بهدوء ولم تحاول إيذاء أي أحد لأن كل الموجودين فضلوا عدم التدخل بينها وبين البرتقال اللذيذ.

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