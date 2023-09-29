القبض على لص المواشى في العياط

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، من إلقاء القبض على عاطل تخصص في سرقة رؤوس الماشية، بدائرة مركز البدرشين والعياط بالمحافظة.

البدايه كانت بتلقى رجال مباحث قسم شرطة البدرشين، بلاغًا من «سعيد إمام- 36 سنة»، مزارع، ويقيم قرية المرازيق دائرة المركز، بقيام المتهم إبراهيم محمد، عاطل، ويقيم بقرية السعودية بدائرة قسم شرطة العياط، بالسطو على حوش مواشي خاص به وسرقته.

وبالانتقال والفحص، تبين ما ورد في مضمون البلاغ، ووجود كسر لأحد الأبواب، وسرقة رأس ماشية، وتم إلقاء القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، كما تبين قيامه بارتكاب العديد من سرقات المواشي بدائرة مركز العياط، وتمت استعادة المسروقات.

ومن جهة أخرى ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية القبض على عاطل لممارسته نشاطا إجراميا بالاتجار بالمواد المخدرة بدائرة مركز شرطة شبين القناطر وضبط بحوزته كمية من المواد المخدرة "الهيروين والحشيش"، وسلاح ناري وذخائر ومبلغ مالي وهاتف محمول وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

كما أمرت النيابة بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، والتحفظ على السلاح والذخائر المضبوطين، وإرسال عينة من المخدر المضبوط للمعمل الجنائي لفحصها، واستعجال تحريات المباحث حول الواقعة.

وتلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية إخطارا من مأمور مركز شرطة شبين القناطر، يفيد تمكن ضباط مباحث المركز بالتنسيق مع مباحث مكافحة المخدرات من ضبط عاطل لممارسته نشاطا إجراميا بالاتجار بالمخدرات وسلاح ناري وذخائر.

عقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، وإعداد الأكمنة اللازمة تمكن ضباط مباحث المركز من ضبط "عبد اللطيف م م"، 29 سنة مقيم دائرة المركز، وبحوزته كيلو ونصف كيلو جرام من مخدر الهيروين والحشيش ومبلغ مالي وهاتف محمول، وسلاح ناري وذخائر.

وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط، أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والسلاح الناري والذخائر للدفاع عن تجارته الغير مشروعه والمبلغ المالي حصيلة تجارته الآثمة، والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه، وأصدرت النيابة العامة من خلال التحقيقات قرارها السابق.