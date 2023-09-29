رئيس روسيا السابق يُوجّه بالتغلب على كل الدفاعات الجوية الغربية

زار نائب رئيس مجلس الأمن الروسي ورئيس روسيا السابق، "دميتري ميدفيديف"، حقل كابوستين يار للتجارب النووية والصاروخية في آستراخان جنوبي روسيا، مُوجهًا بالوقوف على أي تقدم تحققه الدفاعات الجوية الغربية ومواجهته، حسبما أفادت وكالة "نوفوستي" الروسية، مساء اليوم الجمعة.

وقال ميدفيديف، إن روسيا تبذل الجهود لإيجاد إمكانية للتصدي لأحدث المعدات العسكرية الغربية.

وأشار ميدفيديف إلى أن روسيا ستواصل استخدام كافة السبل حتى تحقيق النصر النهائي.

وأضاف أنه على روسيا مواجهة كافة أنواع الدفاع الجوي والحرب الإلكترونية لدى "الناتو" وما يتم تزويد العدو الأوكراني به.

وتابع: "الشيء الرئيسي الذي يجب علينا تحقيقه هو مواجهة أنظمة الدفاع الجوي والحرب الإلكترونية الحديثة في ترسانة "الناتو" والتي يتم تزويد عدونا بها".

بوتين يُشيد بجنود روس هزموا 12 عسكريًا أوكرانيًا

استضاف الرئيس الروسي، "فلاديمير بوتين"، الجندي إيفان كالاشنيكوف، والعريف أليكسي إيفليف، والجندي فياتشيسلاف تاراسوف، والرقيب أول فيكتور خاماغانوف الحاصلين على أوسمة البطولة بالعملية العسكرية، حسبما أفادت وسائل إعلام روسية، مساء اليوم الجمعة.

وخاطبهم الرئيس بوتين بقوله: "أبلغني رئيس الأركان العامة فاليري غيراسيموف كيف قاتلتم، ولم يكن ذلك بشكل شفهي فحسب، بل شاهدت فيديو لقتالكم، وما قمتم به واحد من النماذج المشرفة للشجاعة والبطولة".

وتابع بوتين: "أفهم أن من في المعركة لا يفكرون في ذلك، بل يفكرون في العمل بالمعنى القتالي للكلمة، وكيفية صد هجوم العدو. لكنكم قمتم بعمل بطولي بكل ما تحمله الكلمة من معنى، أريد أن أشكركم، وأتمنى لكم النجاح".

وصورت طائرة مسيرة خمسة جنود روس أصيب اثنان منهم في اشتباك مباغت شنه عليهم 12 جنديًا أوكرانيًا، استطاعوا صد المهاجمين وقتل بعضهم وإجبار الباقين منهم على الفرار.