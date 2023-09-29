تفاصيل ضبط صفحة فيس بوك مشبوهة

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة لمنظمة قيام بعض الصفحات على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" بترويج العملات الوطنية المقلدة على المواطنين راغبى شرائها نظير مبالغ مالية.

وبالفحص تبين أن ( 4 أشخاص مقيمين بمحافظتى " الجيزة ، الإسماعيلية" ) لمزاولة نشاطاً إجرامياً واسع النطاق تخصص فى النصب والإحتيال والإستيلاء على أموال المواطنين من خلال إنشاء العديد من الصفحات الإلكترونية الإحتيالية على مواقع التواصل الإجتماعى المختلفة بشبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" ونشر منشورات على تلك الحسابات زاعمين إمتلاكهم عملات وطنية مقلدة بكافة فئاتها المختلفة بقصد ترويجها لراغبى شرائها وعقب الإيقاع بهم يقوموا بإقناعهم بطرق إحتيالية بتحويل جزء من المبلغ المالى المتفق عليه كعربون على محافظ مالية وذلك بقصد الإستيلاء على أموالهم مستغلين خشية المجنى عليهم الإبلاغ عن تلك الوقائع لعدم تعرضهم للمسائلة الجنائية .

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم وعثر بحوزتهم على (6 هواتف محمولة بفحصها تبين إحتوائها على العديد من الحسابات الإلكترونية الإحتيالية المستخدمة فى نشاطهم الإجرامى بأسماء منتحلة، محافظ مالية تستخدم فى تلقى الإيداعات المالية المرسلة من عملائهم ) .

وبمواجهة المتهمين أقروا بنشاطهم الإجرامى على النحو المشار إليه وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وتواصل أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم النصب والإحتيال على المواطنين عبر الإنترنت.