بيان تركي شديد اللهجة احتجاجًا على حرق نموذج لـ "أردوغان" في السويد

أصدرت "وزارة الخارجية التركية"، بيانًا شديد اللهجة احتجت فيه على حرق نموذج للرئيس التركي "رجب طيب أردوغان"، تحت حماية الشرطة السويدية، أمام السفارة التركية لدى ستوكهولم، حسبما أفادت وسائل إعلام تركية، مساء اليوم الجمعة.

وقالت الخارجية التركية في بيان بشأن "الإجراء الذي استهدف الرئيس التركي في السويد": "إننا ندين بأشد العبارات السماح بارتكاب "عمل حقير" يستهدف رئيسنا، بالقرب من سفارتنا (السفارة التركية) في ستوكهولم، اليوم الجمعة (29 سبتمبر)".

وأضاف البيان: "إن التوقعات الأساسية للمجتمع التركي هي أن تمنع السويد هذه الأعمال المهينة ضد مسؤولينا المنتخبين، والتي يتم تنفيذها بشكلٍ منهجي في البلد المذكور، وكذلك أن تمنع الأنشطة الدعائية المستمرة للمنظمات الإرهابية".

تركيا.. أردوغان يتسلم أوراق أول سفير مصري في أنقرة مُنذ 10 سنوات

يتسلم الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان"، أوراق اعتماد السفير المصري الجديد في أنقرة، "عمرو الحمامي"، إيذانًا بمباشرة مهامه رسميًا، حسبما أفادت "وسائل إعلام تركية"، مساء الأربعاء.

وفي يوليو الماضي، تبادلت أنقرة والقاهرة إعلان أسماء السفراء فيما بينهما، بعد قطيعة ديبلوماسية دامت بينهما لنحو اثني عشر عاما.

وكان الرئيسان، التركي رجب طيب أردوغان، والمصري عبدالفتاح السيسي، قد التقوا في العاصمة الهندية نيودلهي في العاشر من سبتمبر الجاري، على هامش اجتماعات قادة مجموعة العشرين، وكان هذا هو اللقاء الثاني وجهاً لوجه بينهما، بعد اللقاء الأول الذي جمعهما في العاصمة القطرية الدوحة، على هامش مشاركتهما بحضور مباريات كأس العالم.