طقس الغد.. شبورة مائية وارتفاع درجات الحرارة

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدًا السبت، إذ إنه من المتوقع أن يسود طقس حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، ويكون لطيف ليلًا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، ويكون معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وأوضحت الأرصاد الجوية، أن هناك فرص لتكوين شبورة مائية على مناطق من السواحل الشمالية، وقد تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء.

وتتوقع الأرصاد الجوية، أن يكون هناك فرص هطول الأمطار على مناطق من أقصى السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة، كما أن هناك فرص لنشاط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

وأوضحت الأرصاد الجوية، أنه اعتبارًا من الأحد يكون هناك انخفاض في درجات الحرارة على كل الأنحاء، بقيم تتراوح من (4:3 درجة مئوية)، كما أنه يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة.