مهاجرون يستخدمون الملابس للعبور من فوق أسلاك الحدود الأمريكية (شاهد)

عبر عدد من المهاجرين الحدود النهرية التي تفصل بين الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك على الرغم من علمهم بأن عبور هذه الحدود يعتبر جريمة يعاقب عليها القانون الأمريكي، وفقًا للقوانين الجديدة ومع ذلك أصروا على عبور العوائق مخترقين الأسلاك الشائكة واضعين ملابس قطنية بهدف الوصول للحلم الأمريكي.

ووثق مقطع فيديو عرضته فضائية “العربية”، اليوم الجمعة، لحظة صناعة المهاجرين ممرا آمنا فوق الأسلاك الشائكة.

ويظهر الفيديو وضع المهاجرين ملابس فوق الأسلاك للعبور بسلاسة إلى الحدود الأمريكية.

وأفادت عدد من التقارير الإخبارية بتواجد أكثر من 40 ألف مهاجر آخرين على الحدود بين البلدين في انتظار ساعة الصفر للمادة 42، وتمنح المادة 42 السلطات الأمريكية حق إبعاد المهاجرون العابرون للحدود من المكسيك بما في ذلك طالبو اللجوء باستخدام جائحة كورونا كمبرر، الأمر الذي يعد منافيًا للقانون الأمريكي القديم.

ووفقًا لإدارة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية، فان السلطات الأمريكية تمكنت من إبعاد نحو 2.8 مليون شخص منذ بدء تطبيق المادة 42 في مارس 2020.

وكانت إدارة الرئيس الولايات المتحدة الأمريكية "بايدن" قد فرضت قيودًا صارمة تعاقب فيها من يعبرون الحدود بشكل غير نظامي، ولكن الخبراء أكدوا أن عبور وفود من المهاجرين للحدود بشكل مستمر يعود إلى صعوبة اعتقالهم بسبب أعدادهم الكبيرة.

وقالت ليدي دازا مهاجرة فنزولية ضمن المتواجدين على الحدود: " نعم أنه أمر مخيف لأنني لا أعرف السباحة ولكن لدينا أمل في أن يسمحوا لنا بالعبور لكنهم رفضوا نظرًا لتغير القوانين".

كما ذكر جون أوزكاتيغي، أحد المهاجرين الذي تم احتجازه من قبل السلطات الأمريكية، إنه شعر بالإحباط، بعد فشل عدة محاولات لحجز موعد لطلب اللجوء عبر تطبيق خاص بالجمارك وحرس الحدود. وأضاف: "وثقنا بهم وبدأنا بالتحرك إلى الولايات المتحدة ولكن تم إيقافنا عند الحاجز".

يذكر أن الحدود الأمريكية المكسكية هي الأطول بين دولتين في العالم تتخللها جبال وعرة ونهري كولورادو وريوجراندي مما يجعل مراقبتهما أمر صعبًا، وذلك السبب في عدم القدرة على السيطرة على الهجرة غير الشرعية في المنطقة.

https://www.youtube.com/shorts/Rt_i2PiQedc?feature=share